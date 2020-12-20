تنظيم فلسطيني يتبرأ من جبهة البوليساريو بكوبنهاغن

تفاعلا مع الغضب الذي عبر عنه عدد من أفراد الجالية المغربية بالدنمارك نتيجة “دعم فلسطينيين البوليساريو”، قدم حسين الخضر، رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، توضيحات حول الوقفة الاحتجاجية التي رفع خلالها العلم الفلسطيني بجانب خرقة جبهة البوليساريو الانفصالية.
وقال حسين الخضر،في توضيح موجه إلى الجالية المغربية بالدنمارك: “هذه الوقفة، التي تمت أمام السفارة الأمريكية، تابعة لحزب اللائحة الموحدة الدنماركي، ونحن كاتحاد الجمعيات الفلسطينية في كبنهاغن، وفي مقدمتها المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، نقول وبكل صراحة إننا لا نتدخل أبدا في شؤون الدول العربية الداخلية”، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا علاقة لنا بهذه الوقفة لا من قريب ولا من بعيد، ونؤكد أننا دعينا للمشاركة في هذا النشاط، ورفضنا رفضا قاطعا أن يزج اسم فلسطين مع قضية الصحراء المغربية، وقلنا بكل صراحة إن صراعنا يبقى موجها نحو الاحتلال الصهيوني فقط لا غير، ونحن لا نتدخل في شؤون الأنظمة العربية”، بناء على التوضيح نفسه.
وأشار رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك إلى أن “ما يجري على قضية الصحراء يجري على باقية الخلافات العربية العربية أو الإسلامية العربية”، وفق المقاربة التي يتبناها التنظيم، مقدما في الوقت ذاته “كل التحية والتقدير والاحترام للإخوة المغاربة الذين يقفون بصلابة مع قضية فلسطين كقضية مركزية للأمة”.
وختم حسين الخضر تصريحه بالقول إن “الشعب المغربي العظيم كان ومازال، وسيبقى بإذن الله، سندا قويا وحصنا من حصون الأمة المنيعة التي تدافع عن القضايا العربية والإسلامية”.
السلام عليكم.هههه يعني شي إبخ وشي إكوي.فعلتم تماما مثلما فعله سفيركم في الجزائر عندما أخذ صورا مع البوليزبال وخرقته وكان بجانب الجزائر بي تصريحاته التي جانبت الصواب وبعدها خرج سفيركم الآخر الموجود في المغرب لي يستنكر ويتبرأ من ذلك.يعني كلكم تا بون على الحبلين ريتما ترون الحبل الغالب لي تستقروا عليه ولكن نحب أن نطمئنكم بأن حبلنا نحن المغاربة هو الغالب باذن الله بكم أو بغيركم مادام حقنا مشروع
هذا درس واضح لكل من يحاول إيقاع الفتنة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين
إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني محايدا بشأن الصحراء المغربية نحن المغاربة ضحينا بالغالي والنفيس من أجل قول الحق و على أنفسنا بينما أنتم تنافقوننا حسبي الله ونعم الوكيل .لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
نحن المغاربة الاحرار لا يهمنا ما تقولون لاننا تعبنا من خرجاتكم الرنانة ، واجد تا يكوي او واحد تا يبخ والتاريخ لا يمحى ، رءيسكم عرفات كان له ايضا وجهين يخدم ويسترزق لهم في قضيتكم.
نحن المغاربة الاحرار لسنا بمنافقين قد لساننا قد افعالنا ودعمناكم من البداية الى الان.
كون كُنتُم صادقين كون خرجتو بلافتات تدعمون المغرب كما نفعل ولكن لي فيه الفز تا يقفز وأكثرية مسووليكم تا يمشيو غير مع من يخلص اكثر ولا تهمهم فلسطين.
هاته رسالة الى المغاربة الذين يريدون ان يكونو فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين وشخصيا غيرت رأيي وأفكر الا في وطني وطني تم وطني ولا أتدخل في الشؤون او المشاكل العربية.
حتى اعداء الخفى تا يقولو المشكل في الامم المتحدة وهو يحفرون لنا ويدعمون أعداءنا ومنهم الكثير حتى انتم.
الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وشكرا لجلالة الملك والسيد ترامب على الخطوى التي عرت على العدو والصديق.
لقد اخطات السيد رئيس المنتدى يا ليتك التزمت الصمت.
قلت نحن لا نتدخل بين الدول العربية من هي هده الدول .ادا كنت تقصد المغرب والبوليساريو فهده فضبحة وبالتااي تعترف بانها (دولة) وادا كنت تقصد المغرب والجزائر فما دخلها في اراضينا.
اتحداكم ان تعلنوا عن ان الصحراء مغربية .لن تستطيعوا
الجزائر التي ليس لها تاريخ قارنت بين فلسطين و عصابة قطاع الطرق التي ليس لها لا تاربخ و لا نسب و هدا يبهدل القضية الفلسطينية ، هدا يعني بأن فلسطين لا تساوي عند الجزائر أي شئ
ولماذا رافعو عالم الفلسطيني في الاحتجاج.
مع كامل الأسف الفلسطينيين ياخذون العصى من الوسط. واقول للمغاربة الاحرار، اقسم بالله العلي العظيم (وانا ازيد من ثلاثين سنة وانا اعيش في أوروبا ) ان غالية العرب يكرهون المغرب ويحسدونه، وكلهم منافقين، يظهرون ما تخفي صدورهم. وانا شخصيا جد سعيد هذه الأيام بالانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب.. وفلسطين لها رجالاتها فاليذهبو ويحررونها من الصهاينة، ونحن معهم بالدعاء
قال :إن فلسطين لا تتدخل في نزاعات الدول العربية والاسلامية.اذن فهو يعتبر البوليزاريو دولة عربية وهذا اعتراف واضح.لو كان الحسن الثاني حيا لقطع معهم جميع العلاقات.تحياتي
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الصحراء مغربية المغرب كبير عليكم غير بقاو تنحبو يالأعداء المرتزقة الخونة
ندعوا كل المغاربة إلى الابتعاد عن ملف فلسطين وعلى المسؤولين أيضا التبرء منه لأن المسؤولين الفلسطينيين يدعمون الانفصاليين في السر والعلن كما يتاجرون بدها الملف وخدام من يدفع اكتر مند القدم …. ومند الاعتراف بمغربية الصحراء بدأت جارة السوء في تقديم الأموال للوبيات الفساد في امريكا وغيرها لإعادة النضر في الاعتراف بل كان على جارة السوء ان تصرف تلك الأموال على شعبها المحتاج وعلى بنيتها التحتية المهترئة ونقول للجميع المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها يد الله فوق ايديهم
هذا اسمه اللعب على حبلين . فصائل راديكالية فلسطينيه من منظمه التحرير الفلسطينية لوحظ حضورها في تجمعات و احتفالات البوليزاريو في تندوف في اكثر من مناسبه في ما مضى. تصريحات الاخيره للسفير الفلسطيني في الجزائر الخ… التزمنا الصمت وذالك اسوه بالشعب الفلسطيني ككل. لكن ان توسعت رقعه الاستفزازات وخاصه في الوقت الحاضر حيث طرأت في الساحه مستجدات جديده سيجد المغرب نفسه مضطرا للوقف عن تقديم اي دعم مهما كان نوعه لكم. ولا اظن انكم في موقف يسمح لكم بخسران اي حليف وداعم مهما كان وخاصه من حجم المغرب. على الاقل التزمو الحياد الكامل وهو اقل ما يمكن لكم فعله.
لكم الاختيار.
Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins
تذكرت المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه حين غضب من ياسر عرفات، وقال في خطابه للمغاربة: من تكلم مع فلسطيني لادنس باب دار بما لا يذكر.
واش غير لهز الرية الفلسطين راه فليسطني. هاد غير دوك البلزاريو تيمثلو راسهم فلسيطينن .الله يهديهم ارجعو البلادهم المغرب ما حد باقي الوطن غفور رحيم ….
تنظيم فلسطيني يتبرأ من جبهة البوليساريو بكوبنهاغن…..هذا الكلام او الاعلان يجب ان يستمعوا له اعداء المغرب الكلاسيكيين ….ههههه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذ بدء القضية الفلسطينية كما يعلم الجميع ليست قضية المملكة المغربية فقط هي قضية الأمة الإسلامية والعربية؛ ونحن كمغاربة لن ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية شعبا و حكومة وكل من يريد أن يربط بين القضية الفلسطينية والصحراء المغربية فهو مخطئ فشتانى بين القضيتين، هؤلاء مرتزقة الخارج لديهم أجندة مدعومة من البعض وهم معرفون يطبق عنهم القول الماثور:(الكلاب تنبح والقافلة تمر).نحن كمغاربة القضية الفلسطينية في عروقنا لن نتخلى عنها والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
البوليزاريو والجزائر اصبحتا مثل الفتاة البائر التي لا تجد من يعبرها وترمي بنفسها في اي احضان لمجرد اثبات الوجود وهدا يؤكد انا النهاية وشيكة للمؤامرة الجزائرية
يٌقال: اتقي شر من احسنت اليه.
اقول للمغاربة، احذروا المشارقة. هم غدارة وحسادة ومتكبرين. هذه هي تجربتي معهم.
من أولى الأولويات هي وحدتنا الترابية……
نحن كذلك كسلطة سياسية يجب ان نلتزم الحياد فيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، و ان نسعى للسلام في المنطقة.
قضيتنا الكبرى هي وحدتنا الترابية ثم التنمية.