تنظيم فلسطيني يتبرأ من جبهة البوليساريو بكوبنهاغن

تفاعلا مع الغضب الذي عبر عنه عدد من أفراد الجالية المغربية بالدنمارك نتيجة “دعم فلسطينيين البوليساريو”، قدم حسين الخضر، رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، توضيحات حول الوقفة الاحتجاجية التي رفع خلالها العلم الفلسطيني بجانب خرقة جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال حسين الخضر،في توضيح موجه إلى الجالية المغربية بالدنمارك: “هذه الوقفة، التي تمت أمام السفارة الأمريكية، تابعة لحزب اللائحة الموحدة الدنماركي، ونحن كاتحاد الجمعيات الفلسطينية في كبنهاغن، وفي مقدمتها المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، نقول وبكل صراحة إننا لا نتدخل أبدا في شؤون الدول العربية الداخلية”، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته: “لا علاقة لنا بهذه الوقفة لا من قريب ولا من بعيد، ونؤكد أننا دعينا للمشاركة في هذا النشاط، ورفضنا رفضا قاطعا أن يزج اسم فلسطين مع قضية الصحراء المغربية، وقلنا بكل صراحة إن صراعنا يبقى موجها نحو الاحتلال الصهيوني فقط لا غير، ونحن لا نتدخل في شؤون الأنظمة العربية”، بناء على التوضيح نفسه.

وأشار رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك إلى أن “ما يجري على قضية الصحراء يجري على باقية الخلافات العربية العربية أو الإسلامية العربية”، وفق المقاربة التي يتبناها التنظيم، مقدما في الوقت ذاته “كل التحية والتقدير والاحترام للإخوة المغاربة الذين يقفون بصلابة مع قضية فلسطين كقضية مركزية للأمة”.

وختم حسين الخضر تصريحه بالقول إن “الشعب المغربي العظيم كان ومازال، وسيبقى بإذن الله، سندا قويا وحصنا من حصون الأمة المنيعة التي تدافع عن القضايا العربية والإسلامية”.