تنظيم فلسطيني يتبرأ من جبهة البوليساريو بكوبنهاغن

تنظيم فلسطيني يتبرأ من جبهة البوليساريو بكوبنهاغن
هسبريس
الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:30

تفاعلا مع الغضب الذي عبر عنه عدد من أفراد الجالية المغربية بالدنمارك نتيجة “دعم فلسطينيين البوليساريو”، قدم حسين الخضر، رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، توضيحات حول الوقفة الاحتجاجية التي رفع خلالها العلم الفلسطيني بجانب خرقة جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال حسين الخضر،في توضيح موجه إلى الجالية المغربية بالدنمارك: “هذه الوقفة، التي تمت أمام السفارة الأمريكية، تابعة لحزب اللائحة الموحدة الدنماركي، ونحن كاتحاد الجمعيات الفلسطينية في كبنهاغن، وفي مقدمتها المنتدى الفلسطيني في الدنمارك، نقول وبكل صراحة إننا لا نتدخل أبدا في شؤون الدول العربية الداخلية”، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته: “لا علاقة لنا بهذه الوقفة لا من قريب ولا من بعيد، ونؤكد أننا دعينا للمشاركة في هذا النشاط، ورفضنا رفضا قاطعا أن يزج اسم فلسطين مع قضية الصحراء المغربية، وقلنا بكل صراحة إن صراعنا يبقى موجها نحو الاحتلال الصهيوني فقط لا غير، ونحن لا نتدخل في شؤون الأنظمة العربية”، بناء على التوضيح نفسه.

وأشار رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك إلى أن “ما يجري على قضية الصحراء يجري على باقية الخلافات العربية العربية أو الإسلامية العربية”، وفق المقاربة التي يتبناها التنظيم، مقدما في الوقت ذاته “كل التحية والتقدير والاحترام للإخوة المغاربة الذين يقفون بصلابة مع قضية فلسطين كقضية مركزية للأمة”.

وختم حسين الخضر تصريحه بالقول إن “الشعب المغربي العظيم كان ومازال، وسيبقى بإذن الله، سندا قويا وحصنا من حصون الأمة المنيعة التي تدافع عن القضايا العربية والإسلامية”.

البوليساريو الجالية الدنمارك فلسطين

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

21
  • rachida
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:39

    السلام عليكم.هههه يعني شي إبخ وشي إكوي.فعلتم تماما مثلما فعله سفيركم في الجزائر عندما أخذ صورا مع البوليزبال وخرقته وكان بجانب الجزائر بي تصريحاته التي جانبت الصواب وبعدها خرج سفيركم الآخر الموجود في المغرب لي يستنكر ويتبرأ من ذلك.يعني كلكم تا بون على الحبلين ريتما ترون الحبل الغالب لي تستقروا عليه ولكن نحب أن نطمئنكم بأن حبلنا نحن المغاربة هو الغالب باذن الله بكم أو بغيركم مادام حقنا مشروع

    59
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • واضح لا شك فيه
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:43

    هذا درس واضح لكل من يحاول إيقاع الفتنة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • pa mkna
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:45

    إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني محايدا بشأن الصحراء المغربية نحن المغاربة ضحينا بالغالي والنفيس من أجل قول الحق و على أنفسنا بينما أنتم تنافقوننا حسبي الله ونعم الوكيل .لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالله
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:47

    نحن المغاربة الاحرار لا يهمنا ما تقولون لاننا تعبنا من خرجاتكم الرنانة ، واجد تا يكوي او واحد تا يبخ والتاريخ لا يمحى ، رءيسكم عرفات كان له ايضا وجهين يخدم ويسترزق لهم في قضيتكم.
    نحن المغاربة الاحرار لسنا بمنافقين قد لساننا قد افعالنا ودعمناكم من البداية الى الان.
    كون كُنتُم صادقين كون خرجتو بلافتات تدعمون المغرب كما نفعل ولكن لي فيه الفز تا يقفز وأكثرية مسووليكم تا يمشيو غير مع من يخلص اكثر ولا تهمهم فلسطين.
    هاته رسالة الى المغاربة الذين يريدون ان يكونو فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين وشخصيا غيرت رأيي وأفكر الا في وطني وطني تم وطني ولا أتدخل في الشؤون او المشاكل العربية.
    حتى اعداء الخفى تا يقولو المشكل في الامم المتحدة وهو يحفرون لنا ويدعمون أعداءنا ومنهم الكثير حتى انتم.
    الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وشكرا لجلالة الملك والسيد ترامب على الخطوى التي عرت على العدو والصديق.

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد لعيوني
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:48

    لقد اخطات السيد رئيس المنتدى يا ليتك التزمت الصمت.
    قلت نحن لا نتدخل بين الدول العربية من هي هده الدول .ادا كنت تقصد المغرب والبوليساريو فهده فضبحة وبالتااي تعترف بانها (دولة) وادا كنت تقصد المغرب والجزائر فما دخلها في اراضينا.
    اتحداكم ان تعلنوا عن ان الصحراء مغربية .لن تستطيعوا

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظة 5
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:49

    الجزائر التي ليس لها تاريخ قارنت بين فلسطين و عصابة قطاع الطرق التي ليس لها لا تاربخ و لا نسب و هدا يبهدل القضية الفلسطينية ، هدا يعني بأن فلسطين لا تساوي عند الجزائر أي شئ

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ibrahim
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:51

    ولماذا رافعو عالم الفلسطيني في الاحتجاج.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السباعي
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:54

    مع كامل الأسف الفلسطينيين ياخذون العصى من الوسط. واقول للمغاربة الاحرار، اقسم بالله العلي العظيم (وانا ازيد من ثلاثين سنة وانا اعيش في أوروبا ) ان غالية العرب يكرهون المغرب ويحسدونه، وكلهم منافقين، يظهرون ما تخفي صدورهم. وانا شخصيا جد سعيد هذه الأيام بالانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب.. وفلسطين لها رجالاتها فاليذهبو ويحررونها من الصهاينة، ونحن معهم بالدعاء

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سين
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:00

    قال :إن فلسطين لا تتدخل في نزاعات الدول العربية والاسلامية.اذن فهو يعتبر البوليزاريو دولة عربية وهذا اعتراف واضح.لو كان الحسن الثاني حيا لقطع معهم جميع العلاقات.تحياتي
    ….

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العميري
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:05

    الصحراء مغربية المغرب كبير عليكم غير بقاو تنحبو يالأعداء المرتزقة الخونة

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البغدادي
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:05

    ندعوا كل المغاربة إلى الابتعاد عن ملف فلسطين وعلى المسؤولين أيضا التبرء منه لأن المسؤولين الفلسطينيين يدعمون الانفصاليين في السر والعلن كما يتاجرون بدها الملف وخدام من يدفع اكتر مند القدم …. ومند الاعتراف بمغربية الصحراء بدأت جارة السوء في تقديم الأموال للوبيات الفساد في امريكا وغيرها لإعادة النضر في الاعتراف بل كان على جارة السوء ان تصرف تلك الأموال على شعبها المحتاج وعلى بنيتها التحتية المهترئة ونقول للجميع المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها يد الله فوق ايديهم

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • AMIR
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:07

    هذا اسمه اللعب على حبلين . فصائل راديكالية فلسطينيه من منظمه التحرير الفلسطينية لوحظ حضورها في تجمعات و احتفالات البوليزاريو في تندوف في اكثر من مناسبه في ما مضى. تصريحات الاخيره للسفير الفلسطيني في الجزائر الخ… التزمنا الصمت وذالك اسوه بالشعب الفلسطيني ككل. لكن ان توسعت رقعه الاستفزازات وخاصه في الوقت الحاضر حيث طرأت في الساحه مستجدات جديده سيجد المغرب نفسه مضطرا للوقف عن تقديم اي دعم مهما كان نوعه لكم. ولا اظن انكم في موقف يسمح لكم بخسران اي حليف وداعم مهما كان وخاصه من حجم المغرب. على الاقل التزمو الحياد الكامل وهو اقل ما يمكن لكم فعله.
    لكم الاختيار.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • touhali
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:10

    Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد مداني
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:14

    تذكرت المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه حين غضب من ياسر عرفات، وقال في خطابه للمغاربة: من تكلم مع فلسطيني لادنس باب دار بما لا يذكر.

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • youyou
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:16

    واش غير لهز الرية الفلسطين راه فليسطني. هاد غير دوك البلزاريو تيمثلو راسهم فلسيطينن .الله يهديهم ارجعو البلادهم المغرب ما حد باقي الوطن غفور رحيم ….

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي نايت عمر
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:16

    تنظيم فلسطيني يتبرأ من جبهة البوليساريو بكوبنهاغن…..هذا الكلام او الاعلان يجب ان يستمعوا له اعداء المغرب الكلاسيكيين ….ههههه

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي مهاجر
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:17

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذ بدء القضية الفلسطينية كما يعلم الجميع ليست قضية المملكة المغربية فقط هي قضية الأمة الإسلامية والعربية؛ ونحن كمغاربة لن ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية شعبا و حكومة وكل من يريد أن يربط بين القضية الفلسطينية والصحراء المغربية فهو مخطئ فشتانى بين القضيتين، هؤلاء مرتزقة الخارج لديهم أجندة مدعومة من البعض وهم معرفون يطبق عنهم القول الماثور:(الكلاب تنبح والقافلة تمر).نحن كمغاربة القضية الفلسطينية في عروقنا لن نتخلى عنها والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:18

    البوليزاريو والجزائر اصبحتا مثل الفتاة البائر التي لا تجد من يعبرها وترمي بنفسها في اي احضان لمجرد اثبات الوجود وهدا يؤكد انا النهاية وشيكة للمؤامرة الجزائرية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مزكوط
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:21

    يٌقال: اتقي شر من احسنت اليه.
    اقول للمغاربة، احذروا المشارقة. هم غدارة وحسادة ومتكبرين. هذه هي تجربتي معهم.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بلادي أولا
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:23

    من أولى الأولويات هي وحدتنا الترابية……

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Yassine
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:24

    نحن كذلك كسلطة سياسية يجب ان نلتزم الحياد فيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، و ان نسعى للسلام في المنطقة.
    قضيتنا الكبرى هي وحدتنا الترابية ثم التنمية.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة