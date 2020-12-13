تنظيم مهرجان لتسلق جبال الجليد في النمسا

أعلنت هيئة السياحة بولاية تيرول النمساوية عن إقامة مهرجان تسلق جبال الجليد (Eis Total Ice Climbing Fest) السنوي بوادي بيتزتال في يناير المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان في دورته الحادية والعشرين يوفر لعشاق الرياضات الشتوية الفرصة لتسلق الشلالات والجبال المتجمدة في أحضان جبال الألب الساحرة.

كما سيتعرف المشاركون في المهرجان على أحدث تقنيات التسلق ويكتسبون مهارات التحكم في الحبال وكيفية بناء كوخ الإسكيمو تحت إشراف نخبة من المرشدين والمدربين المتخصصين.