تنظيم ورشات تحسيس بمخاطر "عنف الملاعب"

على مدار ثلاثة أيام، تنظم جمعية سبور ناظور للإعلام والتواصل والرياضة أياما تحسيسية تستهدف التوعية بموضوع “محاربة العنف الرياضي”، لفائدة المدارس الرياضية، تحت شعار “جميعا من أجل ملاعب رياضية بدون عنف”.

وتقام الأيام التحسيسية عبر ثلاث محطات عبارة عن ورشات تكوينية من تأطير عدد من الخبراء في مجال الرياضة، وتستهدف أساسا مدرسة شباب الريف الناظوري لكرة القدم ومدرسة المنار لكرة القدم، إضافة إلى مدرستي الهلال الرياضي الناظوري والآفاق لكرة القدم.

وشهد اليوم الافتتاحي، الذي احتضنته قاعة تابعة لإحدى الفنادق المصنفة بالناظور، تقديم التصور العام والأهداف المتوخاة لهذه الورشات التحسيسية التكوينية المنظمة من طرف الجمعية في إطار برنامج مشاركة مواطنة المسير من قبل مكتب الأمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع.

وقال محمد زريوح، رئيس الجمعية المنظمة، في كلمته الافتتاحية: “إن الملاعب الرياضية أضحت في حاجة إلى توعية شاملة حول القيم والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها مزاولو الرياضية والجمهور في أفق الحد من مظاهر العنف”.

وأضاف أن “الموضوع يكتسب أهميته من خلفية ما نشاهده من أحداث شغب في الملاعب الرياضية المغربية، ما يمس بالمشهد الرياضي عامة. لذلك، لا بد من التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة في أفق محاربتها نهائيا”.

واستفاد رواد مدرسة “شباب الريف الناظور لكرة القدم فئة اليافعين”، ورواد “مدرسة المنار لكرة القدم”، من الورشة التحسيسية التكوينية التي أطرها محمد أمين عسو، الباحث في مجال التدبير الرياضي، ودلالي حمدون، المتخصص في الاقتصاد الرياضي.

وثمن زكرياء خالد، رئيس جمعية المنار لكرة القدم بالناظور، في نهاية الورشة الافتتاحية، “هذه المبادرة الهادفة إلى محاربة أشكال العنف والشغب”، مشددا على “أهمية توعية الفئات المستهدفة باكرا لتشكيل ثقافة التحلي بالروح الرياضية واجتناب الشغب في الملاعب الرياضية المغربية”.