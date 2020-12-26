تهديد عناصر الشرطة يجر شخصا إلى القضاء

أحالت المنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية بإقليم أسفي، اليوم السبت، على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية هذه المنطقة القضائية، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وكان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضية اغتصاب.

وكان مفتش شرطة يعمل بالدائرة الثالثة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي، يوم الخميس الماضي، لتوقيف الشخص المعني، الذي كان يستعمل السلاح الأبيض، وشكل تهديدا جديا وخطيرا على زوجته وأفراد الشرطة الذين عرضهم للرشق بقنينات غاز، ما أدى إلى إصابة أحدهم على مستوى الوجه.

وجاء هذا التدخل الأمني إثر تدخل دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، بعدما عنف زوجته بمنزل الزوجية بحي المسيرة بمدينة اليوسفية، وقاوم عملية توقيفه، ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين إحداهما تحذيرية، أما الثانية فأصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.