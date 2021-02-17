تهريب المخدرات والعملة يوقف عصابة ببني أنصار

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، يومي الثلاثاء والأربعاء، خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتهريب العملة الصعبة (الأورو).

العملية ذاتها، المدعومة من عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة لولاية أمن وجدة، مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى الشريط الساحلي بمدينة بني أنصار مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، وهما في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر “الشيرا” بمنزليهما ضواحي منطقة “فرخانة”.

وأسفرت العملية ذاتها عن حجز 50 كيلوغراما من المخدر نفسه، ودراجتين ناريتين ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 27450 أورو.

وفي السياق ذاته، قادت إجراءات البحث المنجزة إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية؛ أحدهم حاول عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش، فيما بينت عملية التنقيط أن المشتبه فيهما الآخرين يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني في عدة قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات.

إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للتداول في الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.