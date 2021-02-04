تهريب حبوب الهلوسة يسقط امرأتين في العيون

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، الأربعاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، البحث من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى امرأتين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن مصالح إدارة الجمارك، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بمطار الحسن الأول بالعيون، كانت قد ضبطت 2291 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” داخل حقيبة سفر المشتبه فيها الأولى؛ وذلك مباشرة بعد وصولها على متن رحلة جوية قادمة من مطار “لاس بالماس” بجزر الكناري.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يضيف البلاغ، تم توقيف المشتبه فيها الثانية التي كانت شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة موجهة إليها؛ قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغتين من العمر 30 و43 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيتين.