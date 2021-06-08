تهريب 100 هاتف يجر أربعينيا إلى التحقيق بطنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني العاملة بميناء طنجة المتوسط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء، من إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الهواتف النقالة الخاضعة لمبررات الأصل، وذلك على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع قادمة من إسبانيا.

وأسفرت عملية المراقبة والتفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة على هذه الشاحنة، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء، عن حجز 100 وحدة من الهواتف النقالة من الفئة الرفيعة، فضلا عن لوحة إلكترونية، كانت مخبأة بإحكام داخل مقصورة سائق الشاحنة، الذي هو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 42 سنة.

يشار إلى أنه تم إخضاع السائق المشتبه فيه لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المحجوزات وظروف وملابسات محاولة إدخالها للتراب الوطني بطريقة غير مشروعة.