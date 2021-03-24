تهمة التحرش الجنسي تقصي السلاوي من منصبه‎

أعلنت شركة Galvani Bioelectronics، الأربعاء، أنها طردت الخبير منصف السلاوي، من مجلس إدارتها، وذلك بتهمة “التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق”.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار طرد السلاوي جاء بعد أن تلقت الشركة GSK رسالة تحتوي على “مزاعم بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق، حدثت قبل سنوات تجاه موظفة في الشركة من قبل الدكتور السلاوي“.

وشركة Galvani Bioelectronics هي عبارة عن شراكة بين Google Spinoff Verily وشركة الأدوية العملاقة ( GlaxoSmithKline (GSK.

وأضاف بيان الشركة “فور استلام الرسالة، بدأ مجلس إدارة شركة GSK على الفور تحقيقا مع شركة محاماة ذات خبرة، وقد أثبت التحقيق صحة مزاعم التحرش“.

وتابعت الشركة أن سلوك السلاوي “غير مقبول على الإطلاق، ويمثل إساءة استخدام لمنصبه القيادي، كما ينتهك سياسات الشركة ويتعارض مع القيم القوية التي تحدد ثقافة GSK.

يذكر أن منصف السلاوي من مواليد المغرب ويعيش في الولايات المتحدة، وكان قد جرى تعيينه من قبل إدارة ترامب ضمن ما يسمى بعملية “Warp Speed” لتسريع جهود تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.