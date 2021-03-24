تهمة التحرش الجنسي تقصي السلاوي من منصبه‎

أعلنت شركة Galvani Bioelectronics، الأربعاء، أنها طردت الخبير منصف السلاوي، من مجلس إدارتها، وذلك بتهمة “التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق”.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار طرد السلاوي جاء بعد أن تلقت الشركة GSK رسالة تحتوي على “مزاعم بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق، حدثت قبل سنوات تجاه موظفة في الشركة من قبل الدكتور السلاوي“.
وشركة Galvani Bioelectronics هي عبارة عن شراكة بين Google Spinoff Verily وشركة الأدوية العملاقة ( GlaxoSmithKline (GSK.
وأضاف بيان الشركة “فور استلام الرسالة، بدأ مجلس إدارة شركة GSK على الفور تحقيقا مع شركة محاماة ذات خبرة، وقد أثبت التحقيق صحة مزاعم التحرش“.
وتابعت الشركة أن سلوك السلاوي “غير مقبول على الإطلاق، ويمثل إساءة استخدام لمنصبه القيادي، كما ينتهك سياسات الشركة ويتعارض مع القيم القوية التي تحدد ثقافة GSK.
يذكر أن منصف السلاوي من مواليد المغرب ويعيش في الولايات المتحدة، وكان قد جرى تعيينه من قبل إدارة ترامب ضمن ما يسمى بعملية “Warp Speed” لتسريع جهود تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
تهمة ملفقة بعد أن أخذو معلوماته لفقو له هاذه التهم الباطلة هاذه هي ألاعيب اليهود
صافي دبروهالو؟ غير اللي بغا يتفك من شي احد يلصقله تهمة التحرش الجنسي.
التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق !!! لا تقلقوا سوف يأتي لكي يلقي دروس و محاضرات في جامعة بنكرير الدولية كما كنتم ترددون سابقا ليستفيد المغرب من خبراته و تجاربه.
والله مانتيق فالميريكان ، صافي سالاو بيه .
للأسف ضيع مستقبل مشرق كان بانتظاره
سبحان الله كانت مراسيم الاستقبال من طرف الرئيس الأمريكي كأكبر بروفيسور في العالم واليوم يطرد بتهمة التحرش
لا أظن أنه ينزل إلى هذا المستوى الدنيئ..
ما هذا إلا أمر محبوك ومدبر..
لا حول ولا قوة الا بالله ، زعما السيد لي طلبنا البركة ديالو دخل ببلغتو الجامع و لا هي مسرحية امريكية باش تخرجو من المعمعة نتاع لقاح ، كلشي ممكن؟؟
مسكين كان ناجح وعايش ترونكيل، و بمجرد ما أصبح معروفا لدى المغاربة ضربوه بعين جابوليه التمام
في الولايات المتحدة الأمريكية يتم استعمال سلاح الاتهام بالتحرش الجنسي دائما للتصفية السياسية.
يكفي أن تقول فتاة أنك تحرشت بها قبل 31 سنة، وسوف تندتر سمعتك وسيتم طردك من منصبك، وبعد دالك تدهب الى المحمكة، وعندما تتبت برائتك تكون قد خسرت كل شيء مسبقا.
كاع اللي كيبغيو يحيدوه من طريقهوم كيلصقو ليه تهمة التحرش الجنسي. زعما هاد الموظفة مافاقت باش تعلم بيه غير دابا ؟؟ …وما خفي كان اعظم
في وقنا الراهن على الرجال أن يجتنبوا النساء سواءً في أماكن العمل أو خارجها لأن تهمة الاغتصاب أصبحت من أسهل ما يكون .. خاصة إن كان الرجل ميسوراً .. حيث تتزايد الأطماع.
الله يبعد عليك كحل الراس
والى تبعوك….ربي يلطف بيك
الى تبعك بنادم غير سلم و دوز تكلس…. رائحة المؤامرة تزكم الانوف من بعيد… ديما تهمة التحرش الجنسي باي واحد وصل باش يهرسوه او يلصقو ليه شي حاجة ديال تهرب الضريبي و نا واقعة كارلوس غصن ببعيدة
انصح الدكتور السلاوي للعودة الى بلده المغرب والعمل على تطوير اابحث العلمي ليستفيد ابناء جلدته لان الغرب يبقى عنصري مهما قدمت لهم من خدمات لابد ان يبحثوا لك عن سبب لتلطيخ سمعتك.
بالأمس سعد المجرد والأن الدكتور السلاوي لا مجال لالصاق التهمة بنظرية فهو متورط للأسف الشديد ان يصدر هذا التصرف الارعن والذي يحز في القلب وتوسمنا خيرا لكن يا حسرة
العدالة وما أدراك ما العدالة ……..
الله أعلم بان ليا شي حاجة تما والعلم عند الله
هذا بهتان عظيم. يريدون تشويه سمعة الرجل.
منصف أمريكي نحن نعترف بذلك لكن السلاوي ما يزال مغربي أكيد.
سيد مزوج وذو ملف عامر انجازات بحال هذا وتتهمو بالتحرش، حشوما كاع، على الأقل كانو يجيبوا شي مبرر قد القيمة الكبيرة ديالو، غير مايلقاو تا سبة، ارا ليك التحرش.
صافي بقى ليهم غير منصف السلاوي. الان تأكدت بأن كل ناجح وراءه اعداء
مشاهير المغرب غالبا ما يقعون في شرك التحرش.
الملاكم المغربي في البرازيل وسعد المجرد في فرنسا والآن الدكتور السلاوي الولايات المتحدة الأمريكية.
لا يمكن تصديق ذلك. كيف يمكن لعالم مثله أن يتحرش باي احد مورطا نفسه ومساره العلمي وهو باستطاعته الحصول على علاقات بدون تحرش . هناك من يريد القضاء على عالم عربي مسلم بعدما حقق نجاحات علمية .
تهمت التحرش الجنسي صارت العملة المتداولة والمربحة للانتقام وتحطيم حياة الأشخاص.
مسألة التحرش اصبحت عادية في السياسة بصفة عامة كلما ان ارادت شركة او حزب او الدولة طرد انسان تلفق له تهمة التحرش. وكدلك تلفق لحسابات شخصية. وهدا لا يعني ان يكون الامر غير صحيح. وكل واحد يبق بريئ حتى تتم ادانته. الامر الغريب في هده التهم لمادا لن تتابع في حينها. اليس الامر مدبر. اضن كل من لن يرضخ للاوامر ولن يشارك في اللعبة فهو متهم بالفساد.
هذه هي الامبريالية العالمية. بعدما استفادوا من خبرته وتمكنوا من صنع أفضل لقاح ضد كوفيد 19 لابد من التخلص من العالم الأجنبي. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من ذالك .لكن هذا حالنا للأسف الشديد.