تهمة التحرش الجنسي تقصي السلاوي من منصبه‎

تهمة التحرش الجنسي تقصي السلاوي من منصبه‎
صورة: أرشيف
الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:06

أعلنت شركة Galvani Bioelectronics، الأربعاء، أنها طردت الخبير منصف السلاوي، من مجلس إدارتها، وذلك بتهمة “التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق”.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار طرد السلاوي جاء بعد أن تلقت الشركة GSK رسالة تحتوي على “مزاعم بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق، حدثت قبل سنوات تجاه موظفة في الشركة من قبل الدكتور السلاوي“.

وشركة Galvani Bioelectronics هي عبارة عن شراكة بين Google Spinoff Verily وشركة الأدوية العملاقة ( GlaxoSmithKline (GSK.

وأضاف بيان الشركة “فور استلام الرسالة، بدأ مجلس إدارة شركة GSK على الفور تحقيقا مع شركة محاماة ذات خبرة، وقد أثبت التحقيق صحة مزاعم التحرش“.

وتابعت الشركة أن سلوك السلاوي “غير مقبول على الإطلاق، ويمثل إساءة استخدام لمنصبه القيادي، كما ينتهك سياسات الشركة ويتعارض مع القيم القوية التي تحدد ثقافة GSK.

يذكر أن منصف السلاوي من مواليد المغرب ويعيش في الولايات المتحدة، وكان قد جرى تعيينه من قبل إدارة ترامب ضمن ما يسمى بعملية “Warp Speed” لتسريع جهود تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

التحرش الجنسي المغرب الولايات المتحدة منصف السلاوي

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‫تعليقات الزوار

27
  • [email protected]
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:11

    تهمة ملفقة بعد أن أخذو معلوماته لفقو له هاذه التهم الباطلة هاذه هي ألاعيب اليهود

    60
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  • Layla
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:11

    صافي دبروهالو؟ غير اللي بغا يتفك من شي احد يلصقله تهمة التحرش الجنسي.

    64
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  • سكفاندري
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:11

    التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق !!! لا تقلقوا سوف يأتي لكي يلقي دروس و محاضرات في جامعة بنكرير الدولية كما كنتم ترددون سابقا ليستفيد المغرب من خبراته و تجاربه.

    -47
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  • Mounir Tanger
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:12

    والله مانتيق فالميريكان ، صافي سالاو بيه .

    56
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  • ليلى
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:12

    للأسف ضيع مستقبل مشرق كان بانتظاره

    -65
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  • er.aziz
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:13

    سبحان الله كانت مراسيم الاستقبال من طرف الرئيس الأمريكي كأكبر بروفيسور في العالم واليوم يطرد بتهمة التحرش

    31
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  • Kassimi
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:13

    لا أظن أنه ينزل إلى هذا المستوى الدنيئ..
    ما هذا إلا أمر محبوك ومدبر..

    71
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  • morad
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:13

    لا حول ولا قوة الا بالله ، زعما السيد لي طلبنا البركة ديالو دخل ببلغتو الجامع و لا هي مسرحية امريكية باش تخرجو من المعمعة نتاع لقاح ، كلشي ممكن؟؟

    -34
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  • عدول
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:13

    مسكين كان ناجح وعايش ترونكيل، و بمجرد ما أصبح معروفا لدى المغاربة ضربوه بعين جابوليه التمام

    26
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  • John Snow
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:14

    في الولايات المتحدة الأمريكية يتم استعمال سلاح الاتهام بالتحرش الجنسي دائما للتصفية السياسية.
    يكفي أن تقول فتاة أنك تحرشت بها قبل 31 سنة، وسوف تندتر سمعتك وسيتم طردك من منصبك، وبعد دالك تدهب الى المحمكة، وعندما تتبت برائتك تكون قد خسرت كل شيء مسبقا.

    48
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  • بنت الرباط
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:14

    كاع اللي كيبغيو يحيدوه من طريقهوم كيلصقو ليه تهمة التحرش الجنسي. زعما هاد الموظفة مافاقت باش تعلم بيه غير دابا ؟؟ …وما خفي كان اعظم

    34
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  • الشلاهبــي
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:14

    في وقنا الراهن على الرجال أن يجتنبوا النساء سواءً في أماكن العمل أو خارجها لأن تهمة الاغتصاب أصبحت من أسهل ما يكون .. خاصة إن كان الرجل ميسوراً .. حيث تتزايد الأطماع.

    25
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  • العين حق والمؤامرة؟؟؟
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:14

    الله يبعد عليك كحل الراس
    والى تبعوك….ربي يلطف بيك

    13
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  • احلام
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:15

    الى تبعك بنادم غير سلم و دوز تكلس…. رائحة المؤامرة تزكم الانوف من بعيد… ديما تهمة التحرش الجنسي باي واحد وصل باش يهرسوه او يلصقو ليه شي حاجة ديال تهرب الضريبي و نا واقعة كارلوس غصن ببعيدة

    10
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  • جمال
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:15

    انصح الدكتور السلاوي للعودة الى بلده المغرب والعمل على تطوير اابحث العلمي ليستفيد ابناء جلدته لان الغرب يبقى عنصري مهما قدمت لهم من خدمات لابد ان يبحثوا لك عن سبب لتلطيخ سمعتك.

    17
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  • simo casa
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:16

    بالأمس سعد المجرد والأن الدكتور السلاوي لا مجال لالصاق التهمة بنظرية فهو متورط للأسف الشديد ان يصدر هذا التصرف الارعن والذي يحز في القلب وتوسمنا خيرا لكن يا حسرة

    -16
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  • رضوان
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:16

    العدالة وما أدراك ما العدالة ……..

    -14
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  • مغربية
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:17

    الله أعلم بان ليا شي حاجة تما والعلم عند الله

    7
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  • محمد
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:18

    هذا بهتان عظيم. يريدون تشويه سمعة الرجل.

    12
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  • مهلهل تيزنيت
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:20

    منصف أمريكي نحن نعترف بذلك لكن السلاوي ما يزال مغربي أكيد.

    -4
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  • عبدو
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:24

    سيد مزوج وذو ملف عامر انجازات بحال هذا وتتهمو بالتحرش، حشوما كاع، على الأقل كانو يجيبوا شي مبرر قد القيمة الكبيرة ديالو، غير مايلقاو تا سبة، ارا ليك التحرش.

    7
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  • [email protected]
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:25

    صافي بقى ليهم غير منصف السلاوي. الان تأكدت بأن كل ناجح وراءه اعداء

    3
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  • مغربي
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:25

    مشاهير المغرب غالبا ما يقعون في شرك التحرش.
    الملاكم المغربي في البرازيل وسعد المجرد في فرنسا والآن الدكتور السلاوي الولايات المتحدة الأمريكية.

    1
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  • مراطنة 1
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:25

    لا يمكن تصديق ذلك. كيف يمكن لعالم مثله أن يتحرش باي احد مورطا نفسه ومساره العلمي وهو باستطاعته الحصول على علاقات بدون تحرش . هناك من يريد القضاء على عالم عربي مسلم بعدما حقق نجاحات علمية .

    0
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  • إنه مرض العصر
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:29

    تهمت التحرش الجنسي صارت العملة المتداولة والمربحة للانتقام وتحطيم حياة الأشخاص.

    0
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  • hamidou
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:30

    مسألة التحرش اصبحت عادية في السياسة بصفة عامة كلما ان ارادت شركة او حزب او الدولة طرد انسان تلفق له تهمة التحرش. وكدلك تلفق لحسابات شخصية. وهدا لا يعني ان يكون الامر غير صحيح. وكل واحد يبق بريئ حتى تتم ادانته. الامر الغريب في هده التهم لمادا لن تتابع في حينها. اليس الامر مدبر. اضن كل من لن يرضخ للاوامر ولن يشارك في اللعبة فهو متهم بالفساد.

    0
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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 21:33

    هذه هي الامبريالية العالمية. بعدما استفادوا من خبرته وتمكنوا من صنع أفضل لقاح ضد كوفيد 19 لابد من التخلص من العالم الأجنبي. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من ذالك .لكن هذا حالنا للأسف الشديد.

    0
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