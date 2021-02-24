تهمة الرشوة والابتزاز تورط دركيين بمدينة تازناخت

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، إيداع دركي يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية السجن المحلي لتورطه في قضية الابتزاز التي أوقف من أجلها دركي زميل له يوم الجمعة الماضي.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الدركي، الذي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بمدينة تازناخت، تم تقديمه اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك، الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعه السجن المحلي لتورطه في الابتزاز.

وكشفت المعطيات أن الدركي المحال على السجن المحلي تم ذكر اسمه من طرف الضحية الذي تعرض للابتزاز، ومن طرف الدركي الأول الموقوف، ليتم تقديمه أمام جنايات محكمة الاستئناف لكونه يتمتع بالامتياز القضائي.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات قد قررت في وقت سابق إحالة دركي من المركز الترابي نفسه على السجن المحلي بورزازات، بعد اعتقاله في حالة تلبس بتسلم رشوة والابتزاز.

وتعود تفاصيل القضية إلى بحر الأسبوع الماضي، حيث تقدم شخص ينحدر من مدينة تازناخت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها الدركيين المحالين على السجن بالابتزاز وطلب رشوة.

واتهم واضع الشكاية عبر الرقم الأخضر عنصري الدرك الملكي بكونهما طلبا منه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم مقابل غض النظر عن قضية تورطت فيها والدته تعود إلى سنة 2013، ليتم نصب كمين لأحدهما من طرف ممثلي النيابة العامة أسفر عن إلقاء القبض عليه في حالة تلبس بتسلم الرشوة.