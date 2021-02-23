تهمة تحقير القضاء تلاحق شركة بسيدي بوزيد

أحالت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد على النيابة العامة مسطرة الشكاية رقم 2246/3101/2020، التي يتابع بموجبها عدد من مؤسسي شركة “سولوت” بتهمة تحقير مقرر قضائي صادر عن محكمة مدينة الجديدة بخصوص مواصلة أشغال مشروع إقامة أوزود.

واستمعت عناصر الدرك الملكي لمسير شركة “سولوت” بمقر مركز سيدي بوزيد، قبل أن تنتقل إلى الشقة التي يشغلها في ورش مشروع إقامة أوزود للاستماع إلى زوجته، التي كانت في صحة جيدة، بحضوره شخصيا.

وقال هشام حسنابي، رئيس لجنة مساندة ضحايا عرقلة مشروع إقامة أوزود: “على الرغم من الشكاية التي تهم تحقير مقرر قضائي بعد تكرر عملية منع شركة الحدائق الخضراء من إنجاز الأشغال بمقتضى الرخصة الصادرة عن جماعة مولاي عبد الله بتاريخ 27 مارس 2019، إلا أن الأمور بدأت تتغير مع تحريك النيابة العامة لهذه الشكاية بداية العام الجاري”.

وأضاف حسنابي في تصريح لهسبريس أن “هناك شكايات أخرى ستوضع ضد مسيري شركة سولوت من طرف المتضررين، خاصة مع ظهور تقرير مغلوط كان يعمد المسير الرئيسي لشركة سولوت إلى تعميمه على الإدارات والأشخاص الذين وضعوا تسبيقات مالية لاقتناء شقق بمشروع إقامة أوزود، حيث تبين للمتضررين أنهم كانوا ضحية عملية تغليط محبوكة بكل إتقان”.

وتابع رئيس لجنة مساندة ضحايا عرقلة مشروع إقامة أوزود، قائلا: “لقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الضحايا، ومن بينهم الزبناء الذين قدموا تسبيقات مالية لاقتناء شقق بالمشروع وصاحب شركة الحدائق الخضراء وأفراد أسرته، كانوا ضحايا حقيقيين لعملية نصب محكمة تهدف إلى الاستيلاء على المشروع بطرق ماكرة، بقيادة أشخاص من مسيري شركة سوليت لا يتوفرون على أي وثيقة تربطهم بالمشروع لا من قريب ولا من بعيد، بل أكثر من هذا، فقد اكتشفنا وجود وثائق مزورة تم استعمالها بشكل فاضح تشكل موضوع شكاية سيتم وضعها أمام أنظار القضاء”.