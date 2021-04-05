تهمة خرق حالة الطوارئ تلاحق "نزار وندى حاسي"
هسبريس من الرباط
الإثنين 5 أبريل 2021 - 22:59
بتعليمات من النيابة العامة، تم اليوم الاثنين بمكناس تقديم صاحب قاعة حفلات وزوجته وابنته المكلفة بالحلاقة وتزيين العرائس، في حالة سراح.
كما تم تحرير مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية في حق كل من ندى أيت صالح ومحمد أسبايتي، الملقبين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”ندى حاسي” و”نزار”.
وكان المعنيان قد أقاما حفل عرس بالقاعة المذكورة مساء الأحد، قبل أن تتدخل السلطات وتقوم بتوقيفهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
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ماذا استفادنا من هذا الخبر اتقوا الله
صافي التفاهة هيا اللي بقات لنا فهاد الصحيفة النزيهة، نتمنى يكون هذا أخر موضوع على هاد الكوبل داك شئ هربنا منو فاليوتوب والفايسبوك هو ورتيني اليومي
يجب وضع حد لهم و الحكم عليهم بأقصى العقوبات، ينشرون التفاهة و يفسدون الشباب مقابل جني الملايين من المواقع الاجتماعية
إوا ها لي قلنا ملي جريدة إلكترونية من الطراز الرفيع تناقش أمور أناس لا يستحقون حتى ذكر أسمائهم صافي كارتة
يارب السلامة فينما مشيتي تلقى هذ البعالك
هسبريس مع كل احتراماتي لتلك الجريدة الإلكترونية لم نتعود منك مثل هذه الاخبار التافهة.
ندى ونزار ناس لا نعرفهم