تهمة خرق حالة الطوارئ تلاحق "نزار وندى حاسي"

تهمة خرق حالة الطوارئ تلاحق "نزار وندى حاسي"
صورة: أرشيف
الإثنين 5 أبريل 2021 - 22:59

بتعليمات من النيابة العامة، تم اليوم الاثنين بمكناس تقديم صاحب قاعة حفلات وزوجته وابنته المكلفة بالحلاقة وتزيين العرائس، في حالة سراح.

كما تم تحرير مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية في حق كل من ندى أيت صالح ومحمد أسبايتي، الملقبين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”ندى حاسي” و”نزار”.

وكان المعنيان قد أقاما حفل عرس بالقاعة المذكورة مساء الأحد، قبل أن تتدخل السلطات وتقوم بتوقيفهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.

خرق حالة الطوارئ مكناس ندى حاسي نزار

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • tazzz
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:16

    ماذا استفادنا من هذا الخبر اتقوا الله

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاك
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:16

    صافي التفاهة هيا اللي بقات لنا فهاد الصحيفة النزيهة، نتمنى يكون هذا أخر موضوع على هاد الكوبل داك شئ هربنا منو فاليوتوب والفايسبوك هو ورتيني اليومي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رأي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:24

    يجب وضع حد لهم و الحكم عليهم بأقصى العقوبات، ينشرون التفاهة و يفسدون الشباب مقابل جني الملايين من المواقع الاجتماعية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إبراهيم
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:28

    إوا ها لي قلنا ملي جريدة إلكترونية من الطراز الرفيع تناقش أمور أناس لا يستحقون حتى ذكر أسمائهم صافي كارتة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:29

    يارب السلامة فينما مشيتي تلقى هذ البعالك

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بثينة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 23:29

    هسبريس مع كل احتراماتي لتلك الجريدة الإلكترونية لم نتعود منك مثل هذه الاخبار التافهة.
    ندى ونزار ناس لا نعرفهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بوريطة: الجزائر طرف في النزاع
الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:43 26

بوريطة: الجزائر طرف في النزاع

صوت وصورة
قنصلية السنغال بالداخلة
الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:50 6

قنصلية السنغال بالداخلة

صوت وصورة
جنازة شعبية للحمداوية
الإثنين 5 أبريل 2021 - 15:39 20

جنازة شعبية للحمداوية

صوت وصورة
رعاة "كيكو" وأزمة الماء
الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:59 1

رعاة "كيكو" وأزمة الماء

صوت وصورة
الحمداوية في ذمة الله
الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:18 38

الحمداوية في ذمة الله

صوت وصورة
أكلة "أمرعاض" في الأطلس
الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:59 2

أكلة "أمرعاض" في الأطلس