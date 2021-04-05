تهمة خرق حالة الطوارئ تلاحق "نزار وندى حاسي"

بتعليمات من النيابة العامة، تم اليوم الاثنين بمكناس تقديم صاحب قاعة حفلات وزوجته وابنته المكلفة بالحلاقة وتزيين العرائس، في حالة سراح.

كما تم تحرير مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية في حق كل من ندى أيت صالح ومحمد أسبايتي، الملقبين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”ندى حاسي” و”نزار”.

وكان المعنيان قد أقاما حفل عرس بالقاعة المذكورة مساء الأحد، قبل أن تتدخل السلطات وتقوم بتوقيفهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.