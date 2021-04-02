تهمة "غسل الأموال" تفاجئ صاحب "بلا حدود"

شهدت جلسة محاكمة صاحب قناة “بلا حدود” التشهيرية، المتابع بالتشهير والسب والقذف وإهانة مؤسسات وهيئات، تقديم دفاع المطالبين بالحق المدني دفوعاتهم الشكلية، وعلى رأسها إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه.
والتمس الدفاع، خلال الجلسة التي عقدت زوال أمس الخميس وامتدت لساعات بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه بغسل الأموال وإحالة الملف بذلك على محكمة الرباط.
ودخلت النيابة العامة في نقاش مع النقيبين السابقين عبد اللطيف بوعشرين وعبد الله درميش، حيث رفضت خلال التعقيب على الدفوعات الشكلية إعادة تكييف التهمة الموجهة إلى المشتكى به صاحب “بلا حدود”.
ورفضت النيابة العامة الدفع المثار من لدن دفاع المطالبين بالحق المدني، المتعلق بتكييف التهمة وإحالة الملف على الرباط، على اعتبار أن الشكاية المقدمة هي شكاية عامة.
من جهته، دفاع المتهم صاحب القناة المذكورة أكد أن عملية التفتيش التي طالت منزل موكله تمت بطريقة غير قانونية؛ ذلك أنه جرى الولوج إلى منزله دون أخذ الإذن منه، وفق تعبيره.
وزاد دفاع المتهم: “من قال إن موكلي هو صاحب قناة بلا حدود، ويثبت ذلك، سأزيل بذلتي وأغادر القاعة”، مضيفا: “إن مجال الجريمة الإلكترونية يلزمه تتبع كبير حتى نصل إلى الحقيقة الكاملة”.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف تأخير الجلسة إلى غاية الثلاثاء 13 من الشهر الجاري، من أجل استكمال الدفوعات الشكلية والاستماع إلى المتهم صاحب القناة التشهيرية.
وكانت الجلسة الماضية قد عرفت دخول أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خط القضية، حيث انتصب “محمد، ه” كمطالب بالحق المدني، ليصل بذلك عدد المتضررين من صاحب القناة التشهيرية إلى ثمانية مطالبين بالحق المدني.
وكان النقيب عبد اللطيف بوعشرين وصف صاحب قناة “بلا حدود”، ومن معه، كونه أخطر من “حمزة مون بيبي”، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة من محامين وقضاة وغيرهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات “يوتيوب”.
لقد سقطت في شراك مخبلة، لقد سقطت كالبقرة ورفعت حولك السكاكين الكبيرة…يا لها من تهمة :غسيل الأموال!!!!!يعني أن كل توصل بأموال من خارج المغرب سوف نلاحقه بهذه التهمة، ،،،عجب العجاب…انظروا هل ما ينشره صحيح وكفى واتركوا له فرصة الدفاع عن نفسه أن كنتم صادقين. بعض الاشخاص اصبحوا شياب وعجزة ومازالوا يتصرفون وكأنهم مراهقين…لو كنت مكانك لذهبت للراحة.
ايوة مزيان بدلتو الفضائح الجنسية بتبييض الاموال هههههههههههه
علاش ما شفتوش قنوات الصرف الصحي ديال روتيني اليومي، و شوف تفيفي ولا هذاك ديالكم ههههههه
نتمنى المزيد من التنقية والتطهير. ولا اللي بغا يربح الفلوس يبدا يسب ويشوه عباد الله
في الحقيقة تهمة (معيقة) بالأمس اتهم الحقوقي منجب بغسل الأموال وخرج بسراح كان عليهم تغيير التهمة كي الأمور تمر بسلاسة ههههه
منين كتيح البقرة يكثرو الجناوي.. زيد ثقلو عليه دار علاش
80%من المغاربة لولا الخوف وتكميم افواه المناضلين .لااسسو كلى قنوات بلاحدود وبلا تعليق وبلا خوف وبلا حكرة وبلا ظلم وبلا…….. لان الفساد استشرى وطغا وتوسع وعم في كل الإدارات الحكومية والعامة ولا دا الشخصيات النافدة وما خفي أعظم.
من الاخير كل الأغلب قنوات اليوتوب يسترزقون على ظهر المشاهدين صراحتا.
العرب عزيز عليهم البوز والفوضى او تا يزيدو فيه لان سلاح العدو حقوق الحيوان دصرهوم مزيان ويظنون انهم يحبونهم.
راه غير تا يستغلوكم الدول العدو وتستخدم سلاح حقوق الانسان لاستبزاز بلدكم كي ينهبو ثروات بلدكم يا اغبياء.
الشوهة والتشهير والفوضى العشواءية يعاقب عليه القانون في اي دولة.
اليوتوب ماشي هو القاضي والمحكمة ، الى عندك توابث وشهود اذهب الو المحكمة وارفع دعوة او باراكا من المسرح والتبوحيط لانه راه خوانة البلد وعدوه ينتظرون الا هاته الأشياء لضرب بلدنا ومقدساتنا.