توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 22:04

    لماذا هذه الهرولة المستعجلة نحو الكيان الصهيوني. كأن هذا التطبيع لم يأتي من فراغ. كان يعد له مند فترة طويلة…

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولا مرة
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 22:06

    الشخص ولا مرة واحدة ذكر إسرائيل ولا بنو صهيون، السيد ممقنتعش هو، وتتيخبا في صاحب هذي وذيك، الله لا يربحكم، التنمية، المستثمرون يريدون بنية تحتية، يريدون تجهيزات، بدون النظر الى هذا صهيوني او اوروبي او اسيوي، انت في ذلك المضمار وليس غيرك، وهذا واجب، اذن نتا حط السوارت، الخيانة عيب وعار، لا يجب أن نعطيهم فرصة ان يتقوو بنا، التطبيع خطأ فادح

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الشريف
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 22:18

    اقبل من التوامة واقبل من هادشي كامل ايعاونونا دابا غير في الحصول على اللقاح نتهناو من هاد الموصيبة انتاع كورونا.قاليه فين ودنيك اجحا قاليه هاهية .العالم كلو مقلوب اعلى اللقاح واحنا كنقلبوا اعلى المشاريع والاستثمار اشمن استثمار غادي ايجيك الى ابنادم عندك امريض.السياسيين انتاعنا في واد والسياسيين انتاع الدول اللي كتخاف اعلى الشعب انتاعها في واد اخر.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صلاح
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 22:18

    سير الله اقلل اقرانك الى ابغيتي اليهود سير ليهم فدمك منهم وخللي عليك المغاربة بعزهم علاه اليهود تياك من موراهم العربي غير الضباب سير الله اقلل قرانك

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الله يعطيك الصحة
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 22:48

    الله يعطيك الصحة، كيف كيقول المثل الشعبي المغربي “لكيشطح ميخبع وجهو”، ولمعجبو الحال الله يعونو، هجا عصر جديد وجيل جديد…

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن حر
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 22:49

    واش نتا بعقلك او مدفوع الأجر إن كنت احمق العذر لك و ان كنت مدفوع الأجر فانتا في الدنيا و لست بالآخرة اتقي الله يجعل لك مخرجا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 6

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40 8

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 11

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 4

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 9

مطالب بفتح محطة ولاد زيان