توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

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تعليقات الزوار6
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لماذا هذه الهرولة المستعجلة نحو الكيان الصهيوني. كأن هذا التطبيع لم يأتي من فراغ. كان يعد له مند فترة طويلة…
الشخص ولا مرة واحدة ذكر إسرائيل ولا بنو صهيون، السيد ممقنتعش هو، وتتيخبا في صاحب هذي وذيك، الله لا يربحكم، التنمية، المستثمرون يريدون بنية تحتية، يريدون تجهيزات، بدون النظر الى هذا صهيوني او اوروبي او اسيوي، انت في ذلك المضمار وليس غيرك، وهذا واجب، اذن نتا حط السوارت، الخيانة عيب وعار، لا يجب أن نعطيهم فرصة ان يتقوو بنا، التطبيع خطأ فادح
اقبل من التوامة واقبل من هادشي كامل ايعاونونا دابا غير في الحصول على اللقاح نتهناو من هاد الموصيبة انتاع كورونا.قاليه فين ودنيك اجحا قاليه هاهية .العالم كلو مقلوب اعلى اللقاح واحنا كنقلبوا اعلى المشاريع والاستثمار اشمن استثمار غادي ايجيك الى ابنادم عندك امريض.السياسيين انتاعنا في واد والسياسيين انتاع الدول اللي كتخاف اعلى الشعب انتاعها في واد اخر.
سير الله اقلل اقرانك الى ابغيتي اليهود سير ليهم فدمك منهم وخللي عليك المغاربة بعزهم علاه اليهود تياك من موراهم العربي غير الضباب سير الله اقلل قرانك
الله يعطيك الصحة، كيف كيقول المثل الشعبي المغربي “لكيشطح ميخبع وجهو”، ولمعجبو الحال الله يعونو، هجا عصر جديد وجيل جديد…
واش نتا بعقلك او مدفوع الأجر إن كنت احمق العذر لك و ان كنت مدفوع الأجر فانتا في الدنيا و لست بالآخرة اتقي الله يجعل لك مخرجا