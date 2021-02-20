توأم يعيش بقلب واحد

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تعليقات الزوار3
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الله اسهل عليكوم بش درو ابعملية.الخير فيما ختاره الله.متقنطوش ربي بغاهوم هاكاك.
الله يرحم الوالدين لي قدر يدير هذا الاجر مع الله ويفرح هذا الاب والام . يبادر بيه والله لا يضيع اجر المحسنين
تاثرت جدا عند مشاهدة هذا الفيديو. الاحساس بالأبوة لأول مرة لا يوازيه احساس خصوصا عندما يأتي بعد طول انتظار. هو ابتلاء من الله. نسأل الله تعالى ان يعينك على تجاوزه، و أن ييسر اليك الطريق لكي تجري العملية و تكلل بالنجاح وتفرح ببناتك.