أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • مواطنة حرة
    السبت 20 فبراير 2021 - 14:44

    الله اسهل عليكوم بش درو ابعملية.الخير فيما ختاره الله.متقنطوش ربي بغاهوم هاكاك.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mostafa
    السبت 20 فبراير 2021 - 14:47

    الله يرحم الوالدين لي قدر يدير هذا الاجر مع الله ويفرح هذا الاب والام . يبادر بيه والله لا يضيع اجر المحسنين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachidov
    السبت 20 فبراير 2021 - 14:53

    تاثرت جدا عند مشاهدة هذا الفيديو. الاحساس بالأبوة لأول مرة لا يوازيه احساس خصوصا عندما يأتي بعد طول انتظار. هو ابتلاء من الله. نسأل الله تعالى ان يعينك على تجاوزه، و أن ييسر اليك الطريق لكي تجري العملية و تكلل بالنجاح وتفرح ببناتك.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
توأم يعيش بقلب واحد
السبت 20 فبراير 2021 - 14:31 3

توأم يعيش بقلب واحد

صوت وصورة
غضب شعبي بالفنيدق
السبت 20 فبراير 2021 - 13:30 16

غضب شعبي بالفنيدق

صوت وصورة
منع وقفة طلبة التمريض
السبت 20 فبراير 2021 - 12:03

منع وقفة طلبة التمريض

صوت وصورة
سحب موريتانيا الاعتراف بالبوليساريو
السبت 20 فبراير 2021 - 11:30 23

سحب موريتانيا الاعتراف بالبوليساريو

صوت وصورة
قنطرة العار بالمحمدية
السبت 20 فبراير 2021 - 10:30 6

قنطرة العار بالمحمدية

صوت وصورة
أكبر مركز بيانات بإفريقيا
السبت 20 فبراير 2021 - 01:01 4

أكبر مركز بيانات بإفريقيا