توافق حزبي يقضي بتخصيص نسبة من اللوائح الانتخابية لمغاربة العالم

كشفت مصادر حزبية، من الأغلبية والمعارضة، عن وجود توافق سياسي يقضي بتعزيز تمثيلية مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية.
وفي ظل العراقيل المرتبطة بإحداث دوائر انتخابية في الخارج، وافق قادة الأحزاب السياسية على مقترح ترشيح مغاربة العالم في إطار لوائح وطنية أو جهوية ضمن الصفوف الأمامية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئات السياسية تتجه إلى تخصيص نسبة من اللوائح سيتم التوافق عليها لاحقاً لأعضاء الجالية المغربية بالخارج، مستبعدة إمكانية قبول وزارة الداخلية لمقترح “خلق لائحة وطنية خاصة بمرشحين لمجلس النواب يمثلون مغاربة الخارج” أو “تعويض لائحة الشباب بلائحة الجالية”.
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض مسار مشاورات الأحزاب والداخلية حول الانتخابات المقبلة، وجود “اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين”، مشيرا إلى أن “أولاهما تتعلق بالقاسم الانتخابي؛ في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم”.
ودعا بنعبد الله، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزبه، إلى “تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية”.
وتواصل “تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج”، خلال شهر فبراير الجاري، برنامجها الترافعي حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، إذ يرتقب أن يعقد أعضاء التنسيقية سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين ووزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وأكدت الحكومة على لسان نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة مستعدة لإرسال رسائل الثقة إلى مغاربة العالم، داعية إلى فتح نقاش وطني واسع حول تصويت وترشح الجالية تشارك فيه جميع المؤسسات.
وشددت المسؤولة الحكومية، في تصريح سابق، على “ضرورة الوصول إلى رؤية واضحة وتصور مكتمل بشأن ترشح وتصويت مغاربة العالم، من أجل خلق توافق وطني للوصول إلى تفعيل الفصل الـ17 الذي يعد من بين المكتسبات الدستورية لبلادنا”.
أنا كنعيش خارج المغرب … أنا أو غيري باش غادي نفيد في البرلمان …الأحزاب غادين يجيبو صحابهم ويزيدو يهلكو الميزانية ديال البلاد والسلام. ضد جميع اللواءح اللي كيزيدو
كون كان الخير فالسياسيين ديال المغرب كون بقينا فالمغرب، دبا حنا ماباغيين لا لوائح لا حتا حاجة حنا قادين براسنا… تهلاو غير فالمغاربة ليتايغرقو فوسط أربعة ديال الحيوط يلا بصح باغيين المصلحة ،،
الحاجة الوحيدة لي توافقتوا عليها هو هاد التمتيلية المغربية في الانتخابات . من أجل مصالح ديالكم الحزبية . ماتوافقتوا على حل هموم و المشاكل ديال المغاربة ةلاتحسين ضروفهم المعيشية. العام كامل وانتم مقوقعين و مخبين و دبا خرجتو لعلن .
امر مضحك جدا، المغاربة بالخارج لم تعد تهم الانتخابات و المشاركة فيها لانهم الفوا نزاهة الانتخابات في المهجر
يا ترى من يريد العودة للوراء؟
المغاربة قاطبة لا بالداخل و لا بالخارج سئموا منها و من المرشحين لها انها لا تهد الا تجارة مربحة للجيوب، اما تدبير مصالح البلد و العمل الجدي عليه فما كاين والو: لكذووووب و السرقة
هذه هي انتخابات المغرب بخلاصة
خلافات بين الأحزاب المغربية حيال القوانين الانتخابية انقسام حاد في المواقف بين الأحزاب السياسية،الشعب عاق و فاق الداخلية تريد تلميع صورة الدكاكين السياسية المقاطعة المقاطعة المقاطعة
لن يفيد بلادنا هذا الريع الجديد.. كان الأجدر تخصيص هذا المال لجمعيات مغاربة العالم لدعم مصالح المغرب ضدا على تحركات جار الشر ومرتزقته
Tout d’abord, nous sommes contre cette mesure pour la simple raison que ces MRE ne résident pas au Maroc, donc ils sont citoyens d’autres pays et paient les impôts des autres pays. En tant que résident fiscal au maroc, je refuse toute intervention d’une personne étrangère au Maroc (par sa nature de domiciliation fiscale) de venir au maroc et donner son avis sur des questions qui touchent le quotidien des marocain.
Je vous dis pourquoi les partis politiques ils veulent les MRE, car ces derniers n’ont aucun soucis de leur pays notamment ceux qui font la politique (ceux et celles qui sont brillants ou brillantes n’ont pas le temps pour la politique et leur salaire dépassent généralement les 10 000 euro net). Donc l’autre catégorie moins compétentes et qui pense qu’elle a une autre nationalité et protégée sera facilement exploitable.
Une autre chose, qui va prendre en charge leur déplacement? est ce qu’avec l’impact du covid, le budget de l”Etat pourra supporter ses charge? non et non
دوائر انتخابية في الخارج غير ضرورية او ممثل للجالية في الخارج لا يتناسب مع وضعية الجالية في بلدان اجنبية . اما ممثل للجالية في البرلمان سيساعد على حل مشاكل الجالية و الاهتمام بقضاياهم .
التصويت في الخارج يمكن ان يكون على اساس قائمة الاحزاب التي لديها مكتب يمثلها في الخارج ، احداث مكاتب للصويت في القنصليات التصويت يكون على اساس حزبي لدي مكتب يمثله في الخارج .
الحزب الذي يحصل على اكبر عدد اجمالي من اصوات الجالية يفوز بالمقعد المخصص للجالية.
هاذا باب من أبواب الريع . انا كمواطن مغربي فرنسي كنقضى 11 شهرا في الخارج ولا أعيش ما يعيشه المواطن في المغرب سواء في المدن او القرى.لا اقاسي ما يقاسيه المواطن باش غادي نفيدو . كا نجيو البلاد باش نساو الغربة ماشي باش نزيدو المسؤولية والمشاكل والدعاوي نتاع المظلومين. أظن ان الدور ديالنا راحنا قائمين به من خلال التحويلات المالية التي تساهم في اقتصاد البلاد الله يخلف ويجعل البركة
بلا ما يبقاو هاذ احزاب les guignols يبزنسو فينا .