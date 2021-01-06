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l’espagne n’a pas apprecié la reconnaissance par les USA des droits légitimes du maroc au sahara car elle utilisait ce dossier dans les différentes négociations avec le royaume .
cette reconnaissance lui a fait complétement perdre la boussole ce qui explique ses contacts avec l’algérie.
mais le maroc doit faire des percée au niveau de la’extreme gauche espagnole mais aussi de la droite qui reste fidele à l”esprit colonialiste de l’espagne
على المغرب ان يحرك بعض الأحزاب المغربية لتبني بعض الاطروحات المضادة للحكومة الإسبانية في خلق جسر تواصل او تأييد بعض الفصائل الإسبانية التي تطالب بالانفصال او الاستقلال التام عن اسبانيا و دعم اقليم كاتلونيا في استقلاله لعل هذه الضربة تستفيق بها الجارة الشمالية لِما تُكنه من عدم الاحترام للمملكة المغربية.