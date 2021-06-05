حذف تغريدة الرئيس يحجب "تويتر" في نيجيريا

حذف تغريدة الرئيس يحجب "تويتر" في نيجيريا
صورة: أرشيف
السبت 5 يونيو 2021 - 19:58

أعلنت الهيئات المشغلة للاتصالات في نيجيريا، السبت، أنها امتثلت لتوجيهات حكومية بحجب “تويتر” لأجل غير مسمى، بعد يومين من حذف شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة تغريدة نشرت على حساب الرئيس محمد بخاري لخرقها قواعد الموقع.

دبلوماسيون ومجموعات حقوقية دولية أدانوا الخطوة، التي تأتي في أعقاب محاولات سابقة من قبل حكومة البلد الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا فرض قواعد تنظيمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد سيغون أديمي، الناطق باسم وزارة الثقافة والإعلام، في بيان، بأن “الحكومة الفيدرالية علقت إلى أجل غير مسمى أنشطة خدمة التدوين القصير وشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” في نيجيريا”.

وأكدت هيئة مشغلي الاتصالات المرخصة في نيجيريا أن أعضاءها تلقوا أوامر رسمية من لجنة الاتصالات النيجيرية (المنظمة للقطاع رسميا) بحجب “تويتر”.

وأكدت مجموعة ممثلة لشركات الاتصالات المحلية، هي “رابطة شركات اتصالات نيجيريا”، أنها تعمل مع السلطات “لضمان حل مسألة تعليق أنشطة تويتر على وجه السرعة”.

وصرح إكيشوكوو ناماني، رئيس الرابطة، بقوله: “تتفهم الرابطة والشركات المنضوية فيها موقف الحكومة الفيدرالية وأسباب صدور التوجيهات، وامتثلت لها، إلا أنه من الضرورة بمكان حل المسألة من أجل مصلحة الجميع”.

وأكدت “تويتر”، بدورها، أن الخطوة “مثيرة للقلق البالغ”، وقالت في بيان: “نحقق في الأمر، وسنقدم المعلومات فور ورودها”.

وحذفت “تويتر”، الأربعاء الماضي، تغريدة من حساب بخاري أشارت إلى الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل أربعة عقود؛ خلال تحذير بشأن اضطرابات وقعت مؤخرا.

وأشار الرئيس محمد بخاري، البالغ 78 عاما، إلى “أولئك الذين يسيئون التصرف” في أحداث العنف الأخيرة في جنوب شرق البلاد، بعدما اتهم المسؤولون انفصاليين بشن هجمات على الشرطة ومكاتب انتخابية.

وقال الرئيس في تغريدته: “سنتعامل، نحن الذين قاتلنا في الحرب معهم، باللغة التي يفهمونها”، بينما اتهم لاي محمد، وزير الثقافة والإعلام النيجيري، “تويتر” بازدواجية المعايير عبر تجاهله رسائل تنطوي على عنف نشرها قيادي انفصالي.

وقال محمد، ضمن تصريح للصحافيين، بعدما حذف الموقع تغريدة الرئيس، “تثير مهمة تويتر في نيجيريا الشكوك بدرجة كبيرة”.

ويحظى “تويتر” بشعبية في نيجيريا، حيث يبلغ متوسط أعمار مستخدميه 18 عاما ،ولعب دورا مهما في الخطابات العامة، إذ دعا ناشطون عبره إلى إطلاق سراح 276 طالبة خطفتهن جماعة “بوكو حرام”؛ بينما استخدمه كثيرون كمنبر خلال الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة التي اندلعت العام الماضي.

الهيئات المشغلة للاتصالات حجب تويتر خرق القواعد نيجيريا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • محمدين
    السبت 5 يونيو 2021 - 20:14

    تويتر كفايسبوك وأنستغرام وغيرها يتحكم فيها لوبي مشهور ينشر كل ما يتماشى مع نهجه الذي يخدم جهات معروفة ولا يلتزم بهذه التحذيرات عندما يتعلق الأمر بنشر فيديوهات القتل لداعش والقاعدة حتى يشوه صورة الإسلام لأن هذه الجماعات الكل يعرف من يدعمها ويوفر لها المال والدعاية الاعلامية

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الطنجاوي
    السبت 5 يونيو 2021 - 20:28

    لا حول ولا قوة الا بالله هءا تصرف الديكتاتوريين، تويتر حذفت تغريدة ديكتاتور فانتقم هو من شعبه من خلال حجب تويتر على بلده كلها، وما شأن الشعب فيما حدث له؟!!!

    -11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
البيغ وأمينوكس في أجواء حزن
السبت 5 يونيو 2021 - 18:06 10

البيغ وأمينوكس في أجواء حزن

صوت وصورة
مقتل شبان في تصوير "كليب"
السبت 5 يونيو 2021 - 14:58 9

مقتل شبان في تصوير "كليب"

صوت وصورة
مصرع 3 شبان في حادث
السبت 5 يونيو 2021 - 13:42 19

مصرع 3 شبان في حادث

صوت وصورة
اللقلاق رمز القنيطرة
السبت 5 يونيو 2021 - 12:40 10

اللقلاق رمز القنيطرة

صوت وصورة
متحف يعرض آثار دمنات
السبت 5 يونيو 2021 - 11:30 5

متحف يعرض آثار دمنات

صوت وصورة
احتجاج أطر المخيمات
الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:22 5

احتجاج أطر المخيمات