توجيهات لتعجيل تلقيح المغاربة ضد "كورونا"

قال مصدر مطلع لهسبريس الإلكترونية إن الجهات العليا حثّت جميع المصالح المعنية بالتطعيم ضد فيروس “كورونا” على ضرورة التعجيل بتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل أكبر عدد من الفئات، لتقليص مدة التلقيح، وبالتالي الانتقال إلى نمط الحياة العادي؛ لتفادي الخسائر الكبرى، التي يمكن أن تتعمق أكثر مع استمرار الوضع على ما هو عليه.

وعلى الرغم من غياب آلية للتواصل بهذا الخصوص عند وزارة الصحة، فإن المؤكد حتى الآن هو تنويع المغرب لمصادر اللقاح، حيث جرت آخر الاستعدادات لتلقي 65 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا ” من شركتي “سينوفارم” الصينية و”أسترازينيكا” البريطانية.