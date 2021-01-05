توجيهات لتعجيل تلقيح المغاربة ضد "كورونا"

قال مصدر مطلع لهسبريس الإلكترونية إن الجهات العليا حثّت جميع المصالح المعنية بالتطعيم ضد فيروس “كورونا” على ضرورة التعجيل بتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل أكبر عدد من الفئات، لتقليص مدة التلقيح، وبالتالي الانتقال إلى نمط الحياة العادي؛ لتفادي الخسائر الكبرى، التي يمكن أن تتعمق أكثر مع استمرار الوضع على ما هو عليه.
وعلى الرغم من غياب آلية للتواصل بهذا الخصوص عند وزارة الصحة، فإن المؤكد حتى الآن هو تنويع المغرب لمصادر اللقاح، حيث جرت آخر الاستعدادات لتلقي 65 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا ” من شركتي “سينوفارم” الصينية و”أسترازينيكا” البريطانية.
هادشي اللي قلناه من اشحال هادي .هاد اللجنة الى ما اتدخلش صاحب الجلالة والله لا اعطات الانطلاقة لعمليت التلقيح .واش اللي كيربح ستة انتاع المليون افلمريض غادي يبغي ايلقح عباد الله .الله ينصر سيدنا واخلاص.اما لكان جات اعليهم والله حتا ايبيعونا واحنا حيين.
اتمنى أن تبدأ عملية التلقيح في أقرب وقت لكن خبر المغرب تلقي 65 مليون جرعة من المختبرات العالمية مبالغ فيه نتمنى على الاقل نصف مليون جرعة لتلقيح الأطباء والأطر الصحية
الدولة المغربية تتمتع بالخبث, بينما الدول الاخرى تجري ابحاث عن لقاحات و تعدد التقنيات لمواجهة الفيروس، المغرب على العكس اختار الهروب للامام و ايهام المواطنين بانهم سيكونون فأران تجارب صينية، لكي يفر الجميع من اللقاح الغير موجود اصلا كخطوة استباقية و لتهدئة الرئي العام، فانتظار انقضاء العام الجاري الذي هو 2021 كما صرحت الحكومة سابقا.