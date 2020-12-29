توزيع إصابات "كوفيد-19" خلال يوم واحد بالمغرب

تصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الجهات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بـ”كوفيد-19″ في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعدما حصدت 922 حالة، منها 721 حالة بالدار البيضاء، و70 بالمحمدية، و48 بالنواصر، و48 بالجديدة، و40 بمديونة، و37 ببرشيد، و14 بسطات، و8 ببن سليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 371 حالة، منها 215 بطنجة أصيلة، و43 بالحسيمة، و41 بتطوان، و40 بالعرائش، و20 بالمضيق الفنيدق، و12 بشفشاون.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 190 حالة، منها 68 بالصخيرات تمارة، و50 بسلا، و20 بسيدي سليمان، و19 بالرباط، و13 بسيدي قاسم، و12 بالقنيطرة، و8 حالات بالخميسات.

جهة مراكش أسفي أحصت 173 حالة، منها 86 بمراكش، و40 بالصويرة، و12 بقلعة السراغنة، و11 بشيشاوة، و10 حالات بآسفي، و8 بالرحامنة، و5 باليوسفية، وحالة واحدة بالحوز.

وبجهة سوس ماسة تم تسجيل 119 حالة، منها 38 بأكادير إداوتنان، و22 بإنزكان أيت ملول، و20 بتزنيت، و20 باشتوكة أيت باها، و16 بتارودانت، و3 حالات بطاطا.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 84 حالة، منها 24 بأزيلال، و23 بالفقيه بن صالح، و15 ببني ملال، و12 بخريبكة، و10 حالات بخنيفرة.

كما عرفت جهة الشرق 79 حالة، منها 22 بوجدة أنجاد، و20 بالناظور، و19 ببركان، و10 حالات بالدريوش، و4 بتاوريرت، و4 بجرادة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 57 حالة، منها 19 بفاس، و18 بصفرو، و8 حالات بمكناس وبتاونات، و5 ببولمان، و3 بتازة، وحالتان بإفران، وحالتان بالحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 41 حالة، منها 19 بالرشيدية، و8 حالات بورزازات، و8 بزاكورة، و3 بميدلت، و3 بتنغير.

وسجلت جهة كلميم واد نون 30 حالة، منها 20 بكلميم، و5 بآسا الزاك، و5 بسيدي افني، فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 16 حالة، منها 16 بالعيون، و4 بطرفاية. وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8 حالات، جميعها بوادي الذهب.