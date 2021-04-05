توزيع الملقحين والمصابين بالفيروس في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.352.033 شخصا، فيما استفاد 3.951.023 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 132 شخصا، بعد إجراء 4027 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 241 شخصا، ورصدت 7 وفيات.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 14.3 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.4 بالمائة.

وحول التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، أوردت النشرة أنها توزعت بين 70 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و23 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و16 حالة بجهة مراكش آسفي، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و5 حالات بجهة سوس ماسة، و4 حالات بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة الشرق، وحالة واحدة بكل من جهة فاس مكناس وجهة العيون الساقية الحمراء.