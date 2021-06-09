توزيع الملقحين والمصابين بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 386 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و298 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ستة ملايين و687 ألفا و738 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح بلغ تسعة ملايين و354 ألفا و932.

وأضاف المصدر أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 522 ألف و389 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 509 آلاف و958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9190 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (178)، والرباط-سلا-القنيطرة (50)، وسوس-ماسة (32)، ومراكش-اسفي (28)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (26)، وفاس-مكناس (21)، ودرعة-تافيلالت (16)، والعيون-الساقية الحمراء (13)، والداخلة-وادي الذهب (10)، وجهتي الشرق وبني ملال-اخنيفرة (5 حالات لكل جهة)، ثم كلميم-واد النون (2).

أما بخصوص الوفيات، فقد سجلت حالة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-أسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1435,9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3241 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 203 حالة، 9 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و88 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,4 في المائة.