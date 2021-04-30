توزيع صناديق عازلة لفائدة صيادين تقليديين بآسفي‎‎

توزيع صناديق عازلة لفائدة صيادين تقليديين بآسفي‎‎
صورة: خاص
الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:18

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بعامل إقليم آسفي ووفد من مسؤولي الوزارة، على توزيع صناديق عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين بإقليم آسفي، يوم الخميس 29 أبريل الجاري.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلق سنة 2013 ضمن برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية بصناديق عازلة للحرارة كجزء من إستراتيجية “آليوتيس”، إلى “تعزيز مكانة الصيادين التقليديين في سلسلة القيمة من خلال تثمين المنتجات السمكية وتحسين دخلهم عبر الحفاظ على جودة الأسماك أثناء عمليات الصيد والتفريغ والمبيعات، والحفاظ على سلسلة التبريد وتسهيل عمليات الفرز والتعامل مع الكميات المفرغة، ومكافحة الممارسات السيئة الضارة بالبيئة (الأكياس البلاستيكية)، وكذلك الامتثال لمعايير الصحة والسلامة الحالية”، وفق بلاغ صحافي للوزارة.

وتبعا للمصدر ذاته فإن برنامج التوزيع هذا، البالغ إجمالا 47709 صناديق، “يستهدف 15903 قوارب وحوالي 47700 بحار، باستثمار إجمالي قدره 93.5 ملايين درهم، ممول من صناديق لتنمية الثروة السمكية؛ إذ إن استخدام الصناديق العازلة للحرارة سمح بزيادة متوسطها 30٪ في أسعار بيع الأسماك، وذلك بفضل الحفاظ على جودتها”.

وفي ما يتعلق بمناطق الصيد في شمال الأطلسي، يضيف البلاغ، “فإن التوزيع يغطي إجمالي 12669 صندوقا لفائدة 4223 قاربا و13 ألف بحار، باستثمارات إجمالية قدرها 25 مليون درهم”.

يذكر أن معدل توزيع هذا البرنامج بلغ 90 ٪ حتى الآن، “ويشمل المناطق البحرية في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي ووسط المحيط الأطلسي”.

آسفي الصيد التقليدي عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

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‫تعليقات الزوار

63
  • رشيد
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:32

    عزيز أخنوش يقود قطاع الصيد البحري بالمغرب في تجربة رائدة على المستوى القاري

    -1
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  • Ahmed
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:32

    مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة و الصيد البحري الحمدلله الخير فعلا القطااع تطور 180 درجة محلياا و دولياا

    -1
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  • سعاد
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:33

    تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام

    -1
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  • Medo
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:33

    الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري تتبع استراتيجية فعالة للتدبير و لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و اغناء التجربة المغربية من خلال الانفتاح على التجارة الدولية و الاستفادة منها

    -1
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  • Habiba
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:33

    كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش على مجهوداته في مجال الفلاحه و الصيد البحري

    -1
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  • Walid
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

    مشكورة الوزارة الوصية على هذه المجهودات بالتوفيق …

    -1
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  • Khalid
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

    التجربة المغربية في مجال الصيد البحري جديرة بالتسويق على مستوى الخارج

    -1
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  • Halima
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

    عرف قطاع الصيد البحري تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة

    0
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  • Fadoua
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي و الصيد البحري من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    0
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  • Fatima
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

    الصيد البحري قطاه حيوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Walud
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

     إن الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، لذك أطلقت الوزارة عدة مشاريع استثمارية لتطوير هذا القطاع والاهتمام بالعاملين فيه، كما قامت بدمج الصيادين في منظومة التأمين الاجتماعي.

    0
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  • Mariam
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:34

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين

    0
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  • Fadwa
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما

    0
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  • Manal
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur de pêche pour le mieux

    0
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  • Fati
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    قطاع الصيد البحري المغربي مافتئ يشهد تطورا محسوسا في الإنتاج والتصدير والاستثمار ، وذلك على الخصوص بفضل عصرنة البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية

    0
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  • Salma
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    كل الشكر و التقدير لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى

    0
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  • Salwa
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    كما قال جلالة الملك وزارة الفلاحة والصيد في الدرجة الاولى هي لي عندنا فهااد البلاد و كلشي هادشي بفضل المجهودات المبذولة من الوزارة

    0
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  • Hind
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليساريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا

    0
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  • Karim
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur

    0
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  • Najla
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه

    0
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  • Zohra
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:36

    المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الصيد البحري التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.

    0
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  • Laila
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:36

    قطاع الصيد البحري في المغرب عرف ازدهارا و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دينامية هذه الوزارة الرائعة دمتم متألقين.

    0
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  • Dalila
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:36

    قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    0
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  • راضية
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:36

    عرف قطاع الصيد البحري تطورا و ازدهارا ملحوظين. حيث حقق مجموعة من المشاريع وطنيا و التي بدأت تدر بالربح على المدن المحتضنة لها. وهذا يدل على حسن التسيير و التدبير المقننين من طرف السيد الوزير عزيز أخنوش

    0
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  • Amine
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens

    0
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  • Halima
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.

    0
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  • Hamid
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    نحن على ثقة تامة بالسيد الوزير عزيز أخنوش ألدي يستحضر مصلحة الوطن قبل كل شئ

    0
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  • عمر
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    0
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  • Nassim
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès

    0
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  • احمد
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير

    0
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  • Brahim
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن

    0
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  • عمر
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    قطاع الصيد البحري يسير في الطريق الصحيح يفضل المساهمة الإيجابية للوزير اخنوش

    0
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  • Hamza
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhannouch bon courage pour la suite

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  • Lamia
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في مجال الصيد البحري. بالتوفيق

    0
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  • Wafa
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

     إن الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، لذك أطلقت الوزارة عدة مشاريع استثمارية لتطوير هذا القطاع والاهتمام بالعاملين فيه، كما قامت بدمج الصيادين في منظومة التأمين الاجتماعي.

    0
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  • kamal
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن

    0
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  • Youssef
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:39

    نحن جد فخورين بهذه الوزارة اللي قايمة بالواجب ديالها من جيهة المواطنين

    0
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  • kamal
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:39

    لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن

    0
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  • Sabah
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:39

    مجهود كبير يبدله السيد الوزير من اجل جعل كل الاتفاقيات في صالح المغرب مشكور

    0
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  • imad
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:39

    المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزير الصيد البحري دئما يقوم بالواجب

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  • KHaoula
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:40

    الوزارة الوصية سبق واتخذت قرار شجاع ولنا كل الثقة في قراراتها ، والسيادة المغربية لا تناقش.

    0
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  • Chouaib
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:40

    احتراماتي لهذه الوزارة التي ساهمت في النهوض بهذا القطاع و تطويره.

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  • issam
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:40

    تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام

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  • Hamid
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:40

    نطمح ونطمع أن يحقق قطاع الصيد البحري الأفضل ويتم بذل المزيد من المجهودات على الرغم أن ما تحقق يظل جيدا  اليوم، تحياتي للجهات المسؤولة على هذا النجاح

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  • jamal
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:41

    نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما

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  • fouad
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:41

    أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء لانه إستطاع تطوير القطاع الصيد البحري

    0
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  • amine
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:42

    المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الصيد البحري.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.

    0
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  • سومية
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:44

    برافو كل الشكر على الاعمال والخدمات لكتقدموها باش هاد القطاع ازيد القدام ويكون فالمستوى المطلوب

    0
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  • احلام
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:44

    بالعمل الجاد لكتقوم به وزارة الصيد البحري اصبح هدا القطاع في المراتب الاولى عالميا ومنافسا قويا

    0
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  • امير
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:45

    بلادنا ولله الحمد متطورة في هدا المجال لهو الصيد البحري ومتقدم كتيرا وكل الفضل راجع لوزارة لعارفة كيفاش تخدم هاد القطاع على احسن وجه

    0
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  • اسماء
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:45

    موفقين انشاء الله الحمد لله الاوضاع غادية في تحسن شكرا لوزارة الصيد البحري

    0
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  • حميد
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:46

    قطاع الصيد البحري قطاع حيوي وصل الى ماوصل اليه اليوم من تطورات وازدهار بفضل وزارة الصيد البحري لكنشكرها عل هاد المجهودات

    0
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  • كريم
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:46

    قطاع الصيد البحري قطاع مهم في بلادنا لدى يعول عليه في رفع وتحسين الاقتصاد نشكر وزارة الصيد البحري على العمل ديالها الدؤوب من اجل الوصول للمبتغى

    0
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  • احمد
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:47

    ما وصل اليه قطاع الصيد البحري من ازدهار فهو نتيجة العمل الجاد الدي تقوم به الوزارة المعنية شكرا لهم

    0
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  • امل
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:48

    كل الفضل راجع للوزارة المعنية لكدير مجهودها باش هدا القطاع اكون فالمستوى الطلوب

    0
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  • اشرف
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:48

    وزارة الصيد البحري وصلات هدا القطاع لمراحل مزدهرة نفتخر بها

    0
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  • ابراهيم
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:49

    نشكر الوزارة المعنية على مجهوداتها الجبارة لسير بهدا القطاع نحو الافضل

    0
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  • البشير
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:02

    الصيد البحري كان له النصيب الأوفر في انتعاش الاقتصاد الوطني

    0
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  • أيوب
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:03

    أخنوش يقود ثورة حقيقة في المجالين الفلاحي و الصيد البحري

    0
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  • محسن
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:06

    قطاع يتميز بالنماء و الخيرات الكثيرة و المستفيد الأكبر هو الصياد الصغير

    0
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  • احمد
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:07

    أخنوش رجل العمل و المعقول و الحضور الميداني للإطلاع على واقع الصيد البحري بأسفي

    0
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  • اليوسفي
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:08

    اتمنى ان يكون عزيز اخنوش قدوة باقي المسؤولين في العمل و الاجتهاد في العمل

    0
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  • الصديق
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:09

    مساهمة اخنوش في الصيد و القطاع الفلاحي لا ينكرها الا جاحد

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