توزيع صناديق عازلة لفائدة صيادين تقليديين بآسفي‎‎

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بعامل إقليم آسفي ووفد من مسؤولي الوزارة، على توزيع صناديق عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين بإقليم آسفي، يوم الخميس 29 أبريل الجاري.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلق سنة 2013 ضمن برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية بصناديق عازلة للحرارة كجزء من إستراتيجية “آليوتيس”، إلى “تعزيز مكانة الصيادين التقليديين في سلسلة القيمة من خلال تثمين المنتجات السمكية وتحسين دخلهم عبر الحفاظ على جودة الأسماك أثناء عمليات الصيد والتفريغ والمبيعات، والحفاظ على سلسلة التبريد وتسهيل عمليات الفرز والتعامل مع الكميات المفرغة، ومكافحة الممارسات السيئة الضارة بالبيئة (الأكياس البلاستيكية)، وكذلك الامتثال لمعايير الصحة والسلامة الحالية”، وفق بلاغ صحافي للوزارة.
وتبعا للمصدر ذاته فإن برنامج التوزيع هذا، البالغ إجمالا 47709 صناديق، “يستهدف 15903 قوارب وحوالي 47700 بحار، باستثمار إجمالي قدره 93.5 ملايين درهم، ممول من صناديق لتنمية الثروة السمكية؛ إذ إن استخدام الصناديق العازلة للحرارة سمح بزيادة متوسطها 30٪ في أسعار بيع الأسماك، وذلك بفضل الحفاظ على جودتها”.
وفي ما يتعلق بمناطق الصيد في شمال الأطلسي، يضيف البلاغ، “فإن التوزيع يغطي إجمالي 12669 صندوقا لفائدة 4223 قاربا و13 ألف بحار، باستثمارات إجمالية قدرها 25 مليون درهم”.
يذكر أن معدل توزيع هذا البرنامج بلغ 90 ٪ حتى الآن، “ويشمل المناطق البحرية في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي ووسط المحيط الأطلسي”.
عزيز أخنوش يقود قطاع الصيد البحري بالمغرب في تجربة رائدة على المستوى القاري
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة و الصيد البحري الحمدلله الخير فعلا القطااع تطور 180 درجة محلياا و دولياا
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري تتبع استراتيجية فعالة للتدبير و لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و اغناء التجربة المغربية من خلال الانفتاح على التجارة الدولية و الاستفادة منها
كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش على مجهوداته في مجال الفلاحه و الصيد البحري
مشكورة الوزارة الوصية على هذه المجهودات بالتوفيق …
التجربة المغربية في مجال الصيد البحري جديرة بالتسويق على مستوى الخارج
عرف قطاع الصيد البحري تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي و الصيد البحري من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
الصيد البحري قطاه حيوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن
إن الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، لذك أطلقت الوزارة عدة مشاريع استثمارية لتطوير هذا القطاع والاهتمام بالعاملين فيه، كما قامت بدمج الصيادين في منظومة التأمين الاجتماعي.
وزارة الفلاحة و الصيد البحري مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur de pêche pour le mieux
قطاع الصيد البحري المغربي مافتئ يشهد تطورا محسوسا في الإنتاج والتصدير والاستثمار ، وذلك على الخصوص بفضل عصرنة البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية
كل الشكر و التقدير لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى
كما قال جلالة الملك وزارة الفلاحة والصيد في الدرجة الاولى هي لي عندنا فهااد البلاد و كلشي هادشي بفضل المجهودات المبذولة من الوزارة
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليساريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا
Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الصيد البحري التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
قطاع الصيد البحري في المغرب عرف ازدهارا و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دينامية هذه الوزارة الرائعة دمتم متألقين.
قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل
عرف قطاع الصيد البحري تطورا و ازدهارا ملحوظين. حيث حقق مجموعة من المشاريع وطنيا و التي بدأت تدر بالربح على المدن المحتضنة لها. وهذا يدل على حسن التسيير و التدبير المقننين من طرف السيد الوزير عزيز أخنوش
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens
الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
نحن على ثقة تامة بالسيد الوزير عزيز أخنوش ألدي يستحضر مصلحة الوطن قبل كل شئ
قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès
الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
قطاع الصيد البحري يسير في الطريق الصحيح يفضل المساهمة الإيجابية للوزير اخنوش
Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhannouch bon courage pour la suite
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في مجال الصيد البحري. بالتوفيق
إن الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، لذك أطلقت الوزارة عدة مشاريع استثمارية لتطوير هذا القطاع والاهتمام بالعاملين فيه، كما قامت بدمج الصيادين في منظومة التأمين الاجتماعي.
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
نحن جد فخورين بهذه الوزارة اللي قايمة بالواجب ديالها من جيهة المواطنين
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
مجهود كبير يبدله السيد الوزير من اجل جعل كل الاتفاقيات في صالح المغرب مشكور
المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزير الصيد البحري دئما يقوم بالواجب
الوزارة الوصية سبق واتخذت قرار شجاع ولنا كل الثقة في قراراتها ، والسيادة المغربية لا تناقش.
احتراماتي لهذه الوزارة التي ساهمت في النهوض بهذا القطاع و تطويره.
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
نطمح ونطمع أن يحقق قطاع الصيد البحري الأفضل ويتم بذل المزيد من المجهودات على الرغم أن ما تحقق يظل جيدا اليوم، تحياتي للجهات المسؤولة على هذا النجاح
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء لانه إستطاع تطوير القطاع الصيد البحري
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الصيد البحري.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
برافو كل الشكر على الاعمال والخدمات لكتقدموها باش هاد القطاع ازيد القدام ويكون فالمستوى المطلوب
بالعمل الجاد لكتقوم به وزارة الصيد البحري اصبح هدا القطاع في المراتب الاولى عالميا ومنافسا قويا
بلادنا ولله الحمد متطورة في هدا المجال لهو الصيد البحري ومتقدم كتيرا وكل الفضل راجع لوزارة لعارفة كيفاش تخدم هاد القطاع على احسن وجه
موفقين انشاء الله الحمد لله الاوضاع غادية في تحسن شكرا لوزارة الصيد البحري
قطاع الصيد البحري قطاع حيوي وصل الى ماوصل اليه اليوم من تطورات وازدهار بفضل وزارة الصيد البحري لكنشكرها عل هاد المجهودات
قطاع الصيد البحري قطاع مهم في بلادنا لدى يعول عليه في رفع وتحسين الاقتصاد نشكر وزارة الصيد البحري على العمل ديالها الدؤوب من اجل الوصول للمبتغى
ما وصل اليه قطاع الصيد البحري من ازدهار فهو نتيجة العمل الجاد الدي تقوم به الوزارة المعنية شكرا لهم
كل الفضل راجع للوزارة المعنية لكدير مجهودها باش هدا القطاع اكون فالمستوى الطلوب
وزارة الصيد البحري وصلات هدا القطاع لمراحل مزدهرة نفتخر بها
نشكر الوزارة المعنية على مجهوداتها الجبارة لسير بهدا القطاع نحو الافضل
الصيد البحري كان له النصيب الأوفر في انتعاش الاقتصاد الوطني
أخنوش يقود ثورة حقيقة في المجالين الفلاحي و الصيد البحري
قطاع يتميز بالنماء و الخيرات الكثيرة و المستفيد الأكبر هو الصياد الصغير
أخنوش رجل العمل و المعقول و الحضور الميداني للإطلاع على واقع الصيد البحري بأسفي
اتمنى ان يكون عزيز اخنوش قدوة باقي المسؤولين في العمل و الاجتهاد في العمل
مساهمة اخنوش في الصيد و القطاع الفلاحي لا ينكرها الا جاحد