توزيع صناديق عازلة لفائدة صيادين تقليديين بآسفي‎‎

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بعامل إقليم آسفي ووفد من مسؤولي الوزارة، على توزيع صناديق عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين بإقليم آسفي، يوم الخميس 29 أبريل الجاري.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلق سنة 2013 ضمن برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية بصناديق عازلة للحرارة كجزء من إستراتيجية “آليوتيس”، إلى “تعزيز مكانة الصيادين التقليديين في سلسلة القيمة من خلال تثمين المنتجات السمكية وتحسين دخلهم عبر الحفاظ على جودة الأسماك أثناء عمليات الصيد والتفريغ والمبيعات، والحفاظ على سلسلة التبريد وتسهيل عمليات الفرز والتعامل مع الكميات المفرغة، ومكافحة الممارسات السيئة الضارة بالبيئة (الأكياس البلاستيكية)، وكذلك الامتثال لمعايير الصحة والسلامة الحالية”، وفق بلاغ صحافي للوزارة.

وتبعا للمصدر ذاته فإن برنامج التوزيع هذا، البالغ إجمالا 47709 صناديق، “يستهدف 15903 قوارب وحوالي 47700 بحار، باستثمار إجمالي قدره 93.5 ملايين درهم، ممول من صناديق لتنمية الثروة السمكية؛ إذ إن استخدام الصناديق العازلة للحرارة سمح بزيادة متوسطها 30٪ في أسعار بيع الأسماك، وذلك بفضل الحفاظ على جودتها”.

وفي ما يتعلق بمناطق الصيد في شمال الأطلسي، يضيف البلاغ، “فإن التوزيع يغطي إجمالي 12669 صندوقا لفائدة 4223 قاربا و13 ألف بحار، باستثمارات إجمالية قدرها 25 مليون درهم”.

يذكر أن معدل توزيع هذا البرنامج بلغ 90 ٪ حتى الآن، “ويشمل المناطق البحرية في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي ووسط المحيط الأطلسي”.