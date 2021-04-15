توزيع مؤنة رمضان على آلاف القيمين الدينيين

توزيع مؤنة رمضان على آلاف القيمين الدينيين
صورة: أرشيف
الخميس 15 أبريل 2021 - 22:46

شرعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، اليوم الخميس، في عملية توزيع مؤنة رمضان 1442، على خمسة عشر ألفا من القيمين الدينيين المعوزين والعاجزين وأراملهم، بمقر سكناهم.

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها أن هذه العملية تأتي “عملا بالتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله الرامية إلى العناية بالقيمين الدينيين عبر جميع ربوع المملكة الشريفة، وإلى تكريس قيم التعاون والتكافل الاجتماعي مع هذه الفئة العاملة في نكران ذات”.

وأضاف البلاغ أن عملية توزيع هذه المؤنة تتم في إطار التقيد بالتدابير الاحترازية التي سنتها سلطات المملكة في مواجهة الجائحة الصحية.

الأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المعوزين و الأرامل مؤسسة محمد السادس مؤنة "رمضان

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