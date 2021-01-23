هيئة تطلب تمديد الفترة بين جرعتَي "لقاح كورونا"

توصي الهيئة العليا للصحة بفرنسا بمضاعفة الفترة الزمنية بين جرعتي اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، كوسيلة لزيادة الإمدادات وتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص بشكل سريع، وسط تجدد انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العليا للصحة في بيان، اليوم السبت، إن إعطاء الجرعة الثانية بعد 6 أسابيع من الأولى سوف يسمح لـ700 ألف شخص آخرين بالوقاية خلال الشهر الأول، وأضافت أن التوصية خاصة باللقاح المصنع من جانب شركة “فايزر وبيونتيك”، وكذلك لقاح “موديرنا”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن “خطر فقدان الفعالية يبدو محدودا”، قائلة إن النظام الذي تنصح به الشركات هو أن تكون الفترة بين الجرعتين 3 إلى $ أسابيع، ولكن الحماية من الفيروس تبدأ حقا ما بين 12 و14 يوما بعد الجرعة الأولى.

والهدف من كل هذا، وفق الهيئة العليا للصحة في فرنسا، هو حماية أكبر عدد من الأشخاص الأكثر عرضة للمرض، والحيلولة دون أن يصبح نظام الصحة مثقلا.