توظيف مالي لمبلغ 3 ملايير درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قيمته 3 ملايير درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,46 في المائة