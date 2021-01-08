توظيف مالي لمبلغ 3 ملايير درهم من فائض الخزينة
و.م.ع
الجمعة 8 يناير 2021 - 03:33
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قيمته 3 ملايير درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,46 في المائة
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