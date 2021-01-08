توظيف مالي لمبلغ 3 ملايير درهم من فائض الخزينة

توظيف مالي لمبلغ 3 ملايير درهم من فائض الخزينة
صورة : أرشيف
الجمعة 8 يناير 2021 - 03:33

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قيمته 3 ملايير درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,46 في المائة

عملية توظيف فائدة فائض الخزينة مديرية الخزينة والمالية الخارجية

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