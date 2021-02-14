توفير موارد مالية جديدة يروم تحسين أداء الأحزاب السياسية المغربية

أقر مشروع قانون تنظيمي جديد الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من 30 مليون سنتيم الحالية إلى 50 مليونا لكل متبرع، بالإضافة إلى السماح لها بتأسيس شركات التواصل والأنشطة الرقمية من أجل الحصول على عائدات مالية إضافية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، في إطار التوجيهات الملكية التي كانت دعت إلى مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
ويخصص جزء من الدعم الإضافي للأحزاب لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار؛ إذ تم إقرار مقتضى ينص على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.
وفي السنوات الأخيرة، سجل وجود ضعف القدرة الاقتراحية لدى الأحزاب السياسية على مستوى تطوير السياسات العمومية، بل حتى مذكرات الأحزاب السياسية بخصوص النموذج التنموي الجديد كانت متشابهة في معظمها ولا تحمل أي وصفة اقتصادية سحرية.
وعلى الرغم من تلقيها الدعم من ميزانية الدولية، إلا أن الأحزاب السياسية فشلت في تأطير المواطنين وباتت ظاهرة العزوف السياسي، خصوصا لدى الشباب، عنوان المرحلة خلال العشر سنوات الأخيرة، في وقت تشير فيه أرقام رسمية إلى أن أزيد من 70 بالمائة من الشباب المغربي لا يثق في التنظيمات السياسية.
ويرى الباحث والمحلل السياسي محمد شقير أنه قبل تمكين الأحزاب السياسية من موارد مالية جديدة، كان يجب إجراء تقييم لأدائها طيلة السنوات الماضية، لأنها كانت تحصل على دعم قار من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الأحزاب مثلا كانت غائبة عن معركة مواجهة فيروس “كورونا”.
وقال شقير، في تصريح لهسبريس، إن الدولة مطالبة بإجراء تقييم للدعم الذي تمنحه للأحزاب على مستوى مردوديته السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل ضخ أموال جديدة في ميزانيتها، مردفا أن “عملية التقييم ستمكن من الوقوف على أماكن الخلل في عمل الأحزاب السياسية لتطويرها مستقبلا”.
واعتبر شقير أن هناك “تناقضا في عملية رفع الدعم للأحزاب؛ إذ في وقت يتراجع دورها في التأطير والمساهمة نقوم بمنحها موارد مالية جديدة”، متسائلاً عن إخراج هذا الدعم في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات المقبلة، موردا أن الأمر هو “رشوة سياسية” أو “ريع سياسي” يقدم لقيادات حزبية.
وأوضح الباحث السياسي أنه يجب تحديد ضوابط صارمة بخصوص الدعم الذي صادقت عليه الحكومة، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات وقفت مرارا على عدم تبرير بعض التنظيمات السياسية لمصاريفها، مضيفا أن “مراقبة كيفية صرف هذا الدعم بشكل صارم ستمكن من فرز الأحزاب التي تساهم في التأطير والتكوين، وتبيان الأحزاب التي تعمل فقط على صرف المال العام بدون نتيجة”.
وخلص الباحث في تصريحه إلى أن “الدعم الجديد يمكن أن يكون وسيلة لتحفيز الأحزاب السياسية التي تشتغل وتؤطر المواطنين، ووسيلة أيضا لحرمان التنظيمات السياسية التي لا تستحقه”.
ميزانية 30 حزب سنويا لو ضربناها في عشر سنوات ستكفي لبناء مستشفيات ضخمة وبمواصفات عالمية في كل المدن المغربية.
مع الاسف الديمقراطية والنظام الراسمالي اتى لنا بامور ليست البشرية في حاجة لها، لكن الغرض منهها فقط اكل أموال الناس بالباطل.
مختبر علمي او بيولوجي خير للبشرية ترليون مرة وأنفع من الاحزاب السياسية جمعاء
هل الاحزاب المغربية محتاجة الى المال أم الى الضمير ؟ ما أقسى وأصلب وجوهكم . أصحاب الكلمة الصادقة في السجون واصحاب المصالح الفردية والحزبية هم في قلب الدولة . فهم تتصطى !!!!!
رد على الاستاذ شقير: الاحزاب السياسية لم تكن كلها غائبة عن جائحة كورونا وعن غيرها من المعارك الوطنية.
لقد قام بعضها بالوظيفة التي يفرضها عليها الفصل 7 من الدستور، لقد اصدرت منشورات تاطيرية موجهة الى المواطنات والمواطنين ، وقدمت مقترحات الى الحكومة، وكانت في خضم الاحداث .
ليس مطلوبا من الاحزاب الوقوف في تقاطع الطرق وتنظيم حركة السير يا استاذ…
لهذا ارجو الكف عن اصدار احكام عامة على جميع الأحزاب وجمعها في خانة واحدة…
توفير موارد مالية لتحسين الأداء؟ يا لها من فكاهة. هم ينتضرون هده الكعكة بشهية كبيرة لان الكل يعرف . لا يوجد هناك تحسين ولا اداء .و الكل يعرف بأن هذا المال سيختفي……….و الفاهم يفهم .أسعد الله صباحكم.
Galik الموارد المالية galik الإصلاح و الهيكلة galik o galik رأي متواضع الاستثمار في المجتمع المدني و البحث عن الرجل المناسب. المال لا يصنع الرجال
انه لشيء غريب في الوقت الذي ينادى فيه بالبحث عن إيجاد حلول مناسبة للقضاء على الرشوة والفساد في الانتخابات التشريعية المقبلة والجماعية الخ. فوجئنا بزيادت دعم الأحزاب السياسية بالمال الإضافي كيف ….؟.وقيل في هذا الموضوع بأن الدعم المادي الإضافي جاء لتمكين الأحزاب من تأطير الشباب وحثهم على المشاركة السياسية .على المشرع أن ينظر إلى أمر هام جدا بأن الشباب والمتقفيين هم اليوم أكبر فئة تبحث عن الوسائل البديلة لتاطير وأعادت توجيه الأحزاب السياسية نحو الأفضل. والعمل بالجدية بتنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
توفير موارد مالية جديدة يروم تحسين أداء الأحزاب السياسية المغربية شر البلية ما يضحك هذه الوجوه في الصورة أعلاه علينا محاربتها وجعلها تنحصر في الزاوية منذ 30 سنة وهم يخربون في ميزانية المغرب ولا زالوا كيف لعجزة أن يلتصقوا بالكرسي حتى يدفن معهم في الدول المتقدمة 4 سنوات من الحكم واترك مكانك لغيرك أما عندنا فالكل يعتبر أن المغرب ملك لأبيه
اللهم دمر كل من دمر هذا البلد الامين إنه يشكو في صمت ولا أحد ينتبه لشكواه كل الاحزاب سواسية لو لم يكن لنا ملك ومملكة لأصبحنا أكثر من سوريا وأقل من العراق مع هكذا قوم
وما هو دور الاحزاب إلا التراشق والتوافق و توزيع المناصب بين الاهل والأحباب والبحث عن المصلحة الشخصية عوض مصلحة هذه الأمة.لقد مل الشعب من وجوه السياسة ويكفي أن نرى مجموعة من الوجوه المألوفة تبحث عن اي حزب يزكيها للترشح بإسمه بعد ان حسمت امر الطلاق والفراق مع الحزب الذي نجحت بإسمه في العقدة السابقة. ويسالونك عن العزوف وجل الاحزاب تبحث عن الاعيان عوض الانسان وهمها الفوز بالمقعد وليس من يمثل الأمة .ألم يكونوا هم السبب في العزوف الانتخابي وهم من ابتكروه وصنعوه بفضل ترحالهم وتلاوينهم كالحرباء إلا من رحم ربك ولهم قناعات أبدية لن يستطيع احدا ثنيهم عليها.
الكل ينادي بتحمل المسؤولية والمحاسبة والشفافية والنزاهة وصفاء اليد لكن في الواقع العكس إلا القليل وآنذاك يكون الكل ضده ويعرقل عمله.كفى استهتارا بهذا الشعب الوفي وهاته الأمة المسالمة وعوض ضخ الملايير في حسابات الاحزاب من الأفضل استغلالها للنهوض بما هو انجع ومحاسبة كل من ثبت في حقه تبديد مال الأمة.
بسم الله الرحمان الرحيم زيادة دعم الاحزاب من اموال الشعب يدخل في خانة الفساد. فالاحزاب لها منخرطوها الذين يؤدون مقابل الانخراط.ومن الانخراطات وجب عليها تدبير شؤونها.انها اعمال تطوعية. إن عدد الاحزاب يعد بالعشراة والمواطنون لا يعلمون شيئا عن انشطتهم واسمائهم . على الدولة ان تهيأ دليلا عن جميع الاحزاب ومقراتها ونوع انشطتها أيام بداية الجائحة و الله لم نجد إلى وزارة الداخلية التي كانت بجانبنا وتصهر على أحوالنا في مراقبة الجودة و الاسعار و إستبداد الأمن جزاكم الله كل خير أما الاحزاب السياسية نراها في الكرتڤال الانتخابي .
الله يحفظ سيدنا
بدل من توفير المال للفقراء بالجبال بتم توفير المال للصوص
الإنتخابات الديمقراطية معناها أن الشعب ينتخب رئيسا للحكومة لكي يوفر للشعب العيش الكريم وتوفير الشغل الشريف لكافة المواطنين والتطبيب الجيد والقضاء على الرشوة والمحسوبية والرشوة والفساد الإداري.لكن في المغرب الإنتخابات كاينة منذ الإستقلال ولكن لا جدوى له،لأن الواقع للشعب المغربي كارثي كله يتسول وخرج على الطريق المستقيم. لهذا من ذهب للصنادق الإنتخابات أو فكر في ذلك قد ساهم لتدمير البلاد والعباد.