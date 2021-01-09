توقعات بسقوط "رؤوس كبيرة" في البيضاء

توقعات بسقوط "رؤوس كبيرة" في البيضاء
صورة : منير امحيمدات
السبت 9 يناير 2021 - 23:13

أكدت مصادر هسبريس الإلكترونية أن غضبة كبرى طالت مسؤولين كبارا على خلفية المشاهد المؤسفة، التي شهدتها عدة مدن تزامنا مع تهاطل الأمطار، خاصة الدار البيضاء.

وبينما يتوقع أن تسقط التقارير رؤوسا كبيرة في المدينة، أشارت المصادر ذاتها إلى إيفاد لجنة مختلطة إلى عين المكان للاطلاع عن كثب على آخر التطورات.

يذكر أن موجة التساقطات الغزيرة، التي طالت عدة مدن مغربية، كشفت عيوب البنية التحتية في عدة مدن، ونتجت عنها خسائر فادحة، خاصة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. ويحاول المنتخبون إلقاء المسؤولية على شركة التدبير المفوض والعمدة السابق، بينما ترى أصوات أخرى أن المسؤولية يتحملها المجلس المنتخب.

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