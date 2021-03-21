توقعات ديربي الوداد والرجاء

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‫تعليقات الزوار

4
  • الطيبي
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:39

    تعليقات متحيزة للوزاز
    ديما راجا

    -8
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  • امثوݣة إد وار ررثوݣة
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:55

    توقعاتي الكرة فالتماس يستعد لتنفيذ التماس الاشتباك بالايادي اي اياي يسقط في الارض النتيجة 00كما بدات من بين اق وى الدو ريات

    -1
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  • مجيد
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:58

    بما أني ودادي فالفوز للوداد هدا المساء . الوداد أفضل فريق هدا الموسم . و تحية للاصدقاء و الجيران و الإخوة جمهور الغريم (ما يكون عندكم ان شاء الله)

    3
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  • saido
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:01

    توقع المحتمل اليوم تعادل ايجابي 2/2

    0
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