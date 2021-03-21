توقعات ديربي الوداد والرجاء

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تعليقات الزوار4
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تعليقات متحيزة للوزاز
ديما راجا
توقعاتي الكرة فالتماس يستعد لتنفيذ التماس الاشتباك بالايادي اي اياي يسقط في الارض النتيجة 00كما بدات من بين اق وى الدو ريات
بما أني ودادي فالفوز للوداد هدا المساء . الوداد أفضل فريق هدا الموسم . و تحية للاصدقاء و الجيران و الإخوة جمهور الغريم (ما يكون عندكم ان شاء الله)
توقع المحتمل اليوم تعادل ايجابي 2/2