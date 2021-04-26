توقعات صدارة الانتخابات .. استشراف واقعي أم استعرض سياسي؟

مكررة لازمة “صدارة الانتخابات”، تصر قيادات مختلف الأحزاب السياسية، على بسط قدرتها حسم الاستحقاقات المقبلة، على الرغم من غياب تاريخ محدد وانعدام باقي تفاصيل العملية الانتخابية، أمام تفشي جائحة “كورونا” بالبلاد.

وعرفت الانتخابات، على امتداد فتراتها، استباقا دائما للنتائج في إطار التدافع السياسي؛ وهو ما يأتي هذه السنة كذلك بحديث القيادات عن صدارة مضمونة تشريعيا وجماعيا.

وخرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للحديث عن صدارة حزب “المصباح” في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما عبر محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق، عن ضمان حزب “الحمامة” للمرتبة الأولى.

وفي السياق ذاته، صارت لازمة تصدر الانتخابات ثابتة لدى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لكن الماضي القريب جاء معاكسا للرجل الذي يلقى معارضة أوجه تاريخية عديدة في حزب “الوردة”.

وأمام مستجد “القاسم الانتخابي”، تبدو مأمورية استباق النتائج صعبة على الجميع، خصوصا أمام السياقات الراهنة التي يعيشها المغاربة وعزوفهم الحاد عن المشاركة وإبداء الموقف السياسي.

وأربكت القوانين الانتخابية حسابات مختلف الهيئات السياسية؛ لكن تبقى كبرياتها محتفظة بتوقعات الحصول على عدد مقاعد مريح تناقش به خيارات الأغلبية والمعارضة بشكل مريح.

محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أورد أن “طموح تصدر الأحزاب للانتخابات عادي جدا؛ لكن الحديث عن الأمر قبل حدوثه يقتضي الدراسات والمؤشرات”، مسجلا أنه “من الصعب جدا الحديث عن الصدارة في السياق الراهن”.

وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “التصريحات تأتي في إطار السوق الانتخابي”، مؤكدا أن “كل القيادات تحاول لفت الانتباه والعمل على تخويف الخصوم”.

الباحث في العلوم السياسية شدد على أن “معطى الصدارة لا يستقيم إلا عبر ربطه بعمل ممنهج”، مشيرا إلى أن “أهم أدوات حسم الانتخابات هي الجهد والاستقطاب والعمل الميداني، فضلا عن الحصيلة، وحينها يمكن الحديث عن صدارة مرتقبة”.

وأكد شقير في التصريح ذاته أن “الحصيلة هي عماد الصدارة”، مستدركا أنه “إلى حدود الساعة، كل الخرجات تأتي في سياق استعراض العضلات، ولا تعدو أن تكون مبارزات”، وزاد: “الواقع والمستقبل هو محدد المتصدر”.