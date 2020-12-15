توقف أشغال طريق يُغضب سكانا بإقليم الحوز

يشكو سكان عدة دواوير (امركن واساكا وتالوين وتنيكين وتمجيب وزروون وتاغزيرت) بمنطقة الزات العليا التابعة لجماعة تغدوين بجبال الأطلس الكبير من تأخر أشغال طريق ستفك عنهم العزلة، وتخفف من معاناتهم اليومية مع الهشاشة وقسوة الطبيعة وبرودة الطقس، وتسهّل عملية توفير المواد الأساسية للعيش في ظروف طبيعية وبأثمان مناسبة.

جمال طبيعة يخفي المأساة

محمد بلقاس، من أبناء دوار تاغزيرت، يحكي مأساة 95 أسرة تعيش بدوار تاغزيرت لوحده، وما يشابهها بباقي الدواوير التي توجد بهذه المشيخة، قائلا: “كل شيء مؤلم هنا، فالمرضى ننقلهم على النعوش، وحين تثمر الأشجار لا نجد طريقا لبيع الغلة بثمن مناسب”.

وفي تصريحه لهسبريس واصل بلقاس: “اقتصادنا قائم على أشجار الجوز وبعض المواشي والنباتات، والحبوب التي تزرع بالمدرجات الجبلية. وبسبب الطريق فأثمان المواد الغذائية وأسطوانات الغاز مضاعفة”.

وأوضح القروي ذاته أن وسائل النقل لا تتجاوز محطة امركن، لتنطلق مسيرة المشي على الأقدام لحوالي 13 كيلومترا (3 ساعات)، في طريق جبلي ضيق وعر، تستعمل فيه الجياد لنقل المتاع والمواد الاستهلاكية، إلى دواوير معلقة بجبال شاهقة، وزاد: “هذا الجمال الطبيعي يخفي مأساة حقيقية”.

وأضاف بلقاس: “خلال فصل الشتاء تزداد معاناة السكان بسبب الثلوج وفيضانات وادي الزات، التي تقطع المنطقة عن العالم لما يفوق شهرا كاملا، ما يفرض التعجيل بإنجاز أشغال المقطع الطرقي لفك العزلة”.

محمد توفلت، من مشيخة الزات العليا، أوضح من جهته أن المسلك الوحيد إلى دوار تاغزيرت كآخر مدشر بجماعة تغدوين الجبلية هو وادي الزات، والمشي والدواب هما وسيلتا النقل، مشيرا إلى أن “أهل المنطقة محرومون من كل ملذات الطعام والخضر والفواكه الطازجة”.

وأورد المتحدث نفسه: “معاناتنا تتضاعف حين تحبل نساؤنا، أو يسقط بعضنا مريضا، وخاصة كبار السن من قبيلتنا، مع فلذات أكبادنا الذين يضطرون للانتقال إلى مركز جماعة تغدوين مشيا على الأقدام من أجل متابعة دراستهم”.

“حياتنا مؤلمة بكل المقاييس..استبشرنا خيرا حين تقرر إنجاز المقطع الطرقي الممتد مـن امركن إلى دوار تاغزيرت، في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى فك العزلة بالعالم القروي وتقليص الفوارق المجاليــة، لكن تأخر الأشغال جعل حلمنا يتبخر”، يختم كل توفلت تصريحه لهسبريس.

مشروع لفك العزلة متعثر

حسن أبو الظهر، المستشار الجماعي عن هذه المشيخة، قال بدوره لهسبريس: “قررت الدولة إنجاز هذا المقطع الطرقي بغلاف مالي قدره 28.000.000 درهم، وأسندت أشغاله إلى مقاولة تنازلت عنه لفائدة شركة أخرى دون معرفة الأسباب”.

وأضاف المتحدث نفسه: “بعد شهرين من العمل توقفت المقاولة الثانية عن العمل بصفة نهائية، بعدما واجهت صعوبات تتمثل في صلابة الجبل”، وتابع مطالبا الجهات الوصية بالتعجيل بإنجاز هذا المقطع الطرقي الذي تنتظره الساكنة بفارغ الصبر لفك العزلة عنها، ومنعها من الهجرة الجماعية، حسب تعبيره.

“على المديرية الإقليمية للتجهيز بالحوز ألا تسقط في الخطأ نفسه”، يورد أبوظهر، داعيا إلى إعادة النظر في اختيار المسار بدقة، لوضع حد لمعاناة السكان، “الذين يواجهون قسوة الطبيعة ويحملون مرضاهم على الأكتاف ويمرون عبر تضاريس جبلية وعرة، ومياه صقيعية لا يمكن تحمل شدة برودتها”.

وأكد المستشار ذاته أن جمعية أزاكوي للتنمية والمحافظة على البيئة راسلت عامل إقليم الحوز بخصوص توقف الأشغال الجارية بالمسلك الطرقي “امركن – تاغزيرت”، تناشده التدخل الفوري لاستئنافها لفك العزلة عن السكان والتخفيف من معاناتهم اليومية، خصوصا خلال الفترة الشتوية والثلجية، وتحريك عجلة التنمية المحلية بالمنطقة، وتشجيع السياحة الجبلية لتحسين ظروف عيش المواطن القروي.

طلب عروض جديد

وللوقوف على أسباب تأخر أشغال المقطع الطرقي لمركن-تغزيرت، ربطت هسبريس الاتصال بالجيلالي سحيتة، المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتجهيز، الذي أكد أن إدارته في إطار فسخ الصفقة، لكي تتمكن من تحويل مصاريفها إلى طلب عروض جديد.

وتابع المسوؤل ذاته بأن هذه العملية تتطلب وقتا يصعب تحديده بسبب تعدد المتدخلين في هذا المشروع التنموي، على حد قوله.