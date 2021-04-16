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‫تعليقات الزوار

8
  • رأي
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:21

    لم نعد شيء سوى الأبقاء على توقيت غرينيتش، هذا التوقيت الذي أعاد للمواطنين التوازن النفسي و السعادة…. المغاربة يجمعون بإبقاء ساعة غرينيتش طول السنة

    19
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  • عنتاب بريك
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:27

    فرض توقيت الشركات الفرنسية تعتبر احدى اكبر الاهانات الكثيرة والمحبطة التي تعرض لها هذا الشعب عبر تاريخيه الحديث !!

    18
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  • متتبع مغربي
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:30

    حتى نحن متمسكون بتوقيت غرينتش تمسك الام برضيعها….نتمنى الخير ويارب اهد مسؤولينا في هذا الشهر الكريم حتى يرحمونا من التوقيت الصيفي الذي كرهنا سماعه….

    4
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  • dak
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:31

    ما كرهناش شي كاريكاتير آخر وتكون لامبة ديال الباجدة فبلاصة الساعة. والتعليق يكون ها العار إلى ما عطينا التيساع الله يغبر ليكم الشقف

    4
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  • عبدالواحد
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:32

    ملايين المغاربة يحبون توقيت جرينتش حبا جنونيا ،لكن القدر حال بينهم وبين هذا الحب مما افسد عليهم السعادة .

    5
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  • أبو وصال
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:40

    مطلب جد بسيط لايحتاج إلى ميزانية أو ضخ أموال لتلبيته وهو الإبقاء على الساعة القانونية بعد رمضان. والله إن الساعة الإضافية أمرضتنا وأطفالنا نفسيا وبيلوجيا. نرجوا من الحكومة الإستجابة إلى طلبنا. وشكرا.

    4
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  • الساعة
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:44

    أدعو كل مغربي لا يطيق الساعة المضافة على توقيتنا الموافق لكرينيتش، ان يبقى صامدا متمسكا بالساعة القانونية. فلا أحد سيؤاخذه على ذلك، لأنه يطبق القانون. كلنا ضد إضافة ساعة على كرينيتش. كلنا مع التوقيت القانوني للمملكة. لا تضبطوا منذ الآن ساعاتكم إلا على خط كرينيتش. وعلى الموظفين والمستخدمين أن يعملوا حسب توقيت كرينيتش، مهما كلف الأمر… شكرا للجميع، ورمضان مبارك.

    4
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  • الرأي الٱخر
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 01:06

    سي العثماني دعيناك لله ياخد فيك الحق انت سباب هاد الساعة اللي لصقتيها لهاد الشعب على طول العام كتفكرو غير في المصالح الضيقة ديالكم على حساب نفسية وراحة المواطنين أو زدتي كملتيها بالإغلاق الليلي فهاد الشهر الفضيل بحجة انتشار الوباء اللي حقا ماكاينش في الترام ماكاينش في الطوبيس ماكاينش في الأسواق الكبرى أو كاين غير في صلاة العشاء والصبح “وتمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين” “عند ربكم تختصمون”

    0
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