توقيعات تطالب فرنسا بالاعتراف بمغربية الصحراء

دعا فرنسيون مغاربة، في مبادرة رامية إلى تعزيز الوحدة، فرنسا إلى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وقال هؤلاء الفرنسيون المغاربة، في رسالة يود من خلالها الموقعون الأوائل أن يضطلعوا بدور فاعل في الوحدة الترابية للمغرب وفي توحيد وجهات النظر بين المغرب وفرنسا، “نطلب، بثقة وإيمان وأمل، من فرنسا أن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء”.
وكتبوا، في هذه الرسالة الموقعة من طرف مصطفى حاجي وأحمد غياث، اللذين انضم إليهما نحو عشرين مغربيا من عدة خلفيات، “لأن هذا عادل ومشروع، ولأنه الطريق نحو المستقبل”.
وينخرط هؤلاء الموقعون الأوائل “في الحياة اليومية بفرنسا ويمثلون جهات مختلفة لهذا البلد، وكذا تنوعه وتميزه”.
وأكد الفاعلون في هذه المبادرة: “نحن دعاة الجمع، ولن نكون أبدا دعاة الطرح، ولا نقبل أن يحولنا أحد إلى دعاة القسمة”.
وأضافوا في هذه الرسالة: “نحن ميزة، نحن إضافة، نحن جسر: أغنياء بثقافة مزدوجة، وتعدد إيجابي، وروافد من كلتا ضفتي المتوسط، نحن حاملون لقيم مختلطة، ووجهات نظر مبتكرة، وأمل… في السلام”.
وتابعوا قائلين: “نحن نحب فرنسا ونحب المغرب، نحن ثمرة مزيج إنساني وجغرافي وتاريخي، ونريد أن نضعه في خدمة البلدين”، مؤكدين “كيف يمكننا نحن المدافعون عن الوحدة -بحكم وجودنا-، ألا نكون متفاعلين مع تطلعات بلدنا الأصلي إلى وحدته ؟”.
وفي هذا الصدد، أعرب الموقعون عن رغبتهم في “الاستفادة من هذه الخاصية المتميزة للغاية (…) لكي تتخذ فرنسا -التي وجدت المغرب دائما إلى جانبها عندما كانت بحاجة إليه، كما يشهد التاريخ على ذلك- الخطوة التي طال انتظارها، ليس من جانبنا فحسب، وإنما أيضا من جانب شعب بأكمله”.
وأشاروا إلى أن “موقفنا يمكننا -دون خيانة أو إنكار أي شيء مما نحن عليه- من اتخاذ هذه المبادرة الإيجابية والبناءة والمبتكرة”، مسجلين أنها تتيح لهم تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يمكنهم الاضطلاع به والذي باتوا واعين به أكثر من أي وقت مضى.
وختم موقعو هذه الرسالة بالقول: “لن نسمح لأحد بتشويه أو تحريف مبادرتنا؛ فهي نابعة من القلب والمنطق، ومآلها سيشكل بالنسبة لنا وللمغرب ولفرنسا علامة فارقة أخرى على درب مسار مشترك حافل بالفعل”.
ستعترف فرنسا بمغربية الصحراء لما تصبح بقرة العصابة التي تحكم الجيران غير حلوب.
كما يجب مطالبة فرنسا برفع السرية عن الخريطة الأصلية للمغرب قبل ضم أراضينا الى الجزائر .
على المغرب الإعتماد على نفسه وتقوية جبهته الداخلية من إصلاح التعليم والصحة وخلق فرص الشغل للمواطنين
يجب إعطاء قيمة للمواطن المغربي فهو من سيحمي صحرائه إذا تم الإعتداء عليها
أما انتظار اعتراف الدول بالصحراء المغربية فهو أمر لا يجب إعطائه أهمية كبرى لأنهم يسعون إلى إبتزاز المغرب واستغلال القضية لتحقيق مصالحهم
فرنسا و اسبانيا اهما مسؤولية تاريخية في مشاكل المنطقة. ملاهما يعرف ان الصحراء مغربية و لا يوجد ادنى شك في ذلك، اكثر من ذلك فرنسا هي من اقتطعت الصحراء الشرقية المغربية و الحقتها بالجزائر الفرنسية آنذاك.
لكن هل ستصلحان ما افسدتاه؟
سؤال كبير جدا …. فالمسألة ليست بسيطة نظرا اارتباطها بمصالح اقتصادية اي الفلوس في نهاية المطاف فذلك كل ما بهم الدول النيوكرلونيالية.. و ما يسهل عنلها هو وجود نظام عصاباتي عميل في الجوار، و جوده و استمراره مرتبطان بأجندة تروم اضعاف المنطقة. و ما دام بنفذ فهو باق في السلطة و له حماية . هذا هو الفرق بين نظام غير شرعي كالنظام العصاباتي و آخر له شرعية تاريخية ضاربة في القدم و يتميز بالتحام الشعب و العرش.
. فرنسا تحصل على المواد النفطية و تستقبل الملايير المهربة و التي تحرك اقتصادها، لا تنتظروا اذن ان تصطف الى جانب المغرب على حساب الجزائر.
لكن الحق دائما يعلو و لا بعلى عليه و الصحراء في مغربها
ونحن من داخل ارض الوطن… من طنجة إلى الكويرة…. نثمن عاليا هذه المبادرة… واتمنى ان نجمع توقيعات كل الصحراويين بمدننا الجنوبية لاسقاط مايسمى بالبوليساريو ممثل شرعي للصحراويين … لان هذه الاقلية الانفصالية لا تمثل سوى اسيادها جنرالات الجزاير
ها المعقول بدا..فرنسا نفسها إن لم تنهي الصراع بشمال افريقيا نهائيا فسيهرب عنها قطار التقدم العالمي…لأن العيش في القرن 21 بعقلية بداية القرن 20..دمر فرنسا..
فرنسا خربتنا ونهبتنا واستبددتنا ودمرتنا واحتلتنا ولا زالت تتدخل مباشرة وغير مباشرة لتفقدنا هويتنا وديننا ،لكن هيهات المغرب يختص بعشرين خاصية لا مثيل لها في العالم وبلد الشرفاء والأولياء.
مادام الطبقة الحاكمة من جنراﻻت ووزراء جزائريين تحت مظلة ماما فرنسا ..وجلهم يقطنون ولهم مشاريع في اﻻحياء الراقية الفرنسية بما فيها شون زيليزي الباريسية. .. وهم خدام اوفياء فﻻ ننتظر من فرنسا اﻻ التسويف واﻻنتظار ..لكن قوة المغرب في وحدة الأمة والرأي وتماسكها واعتمادها كذلك على دول اخرى بما فيها امريكا وأفريقيا واسيا. وكما نقول ونردد دائماً المغرب في صحراءه والصحراء في مغربيتها إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.
لماذا كل هذا التودد لدول حتى تعترف بالصحراء المغربية ما دامت هي مغربية اصلا لماذا كل هذا الانبطاح مادمت متيقن ان شيئا ما هو ملكك لا تطلب اعتراف اناس به المهم هو تحت سيطرتك ولا يهم الباقي سواء اعترف ام ل
اذا انتم مغربة تقولون بان الصحراء الغربية مغربية ولماذ ا الان تستنجدون بفرنسا من اجل اعتراف بكم والله لكم تناقض في المبادي
الصحراء مغربية ابا عن جد وستبقى مغربية باعتراف اقوى دولة في العالم الا وهي الولايابات المتحدة الامريكية والاسرائيلية انتهى الكلام
على المغرب قطع علاقته بصفة نهائية مع االجزائر والتعامل معها كبلد عدو وانتهى الكلام
ليس من مصلخة سواء فرنسا او إسبانيا او ألمانيا وباقي دول القارة العجوز أن ترضى باتستكمل المملكة المغربية وحدتها الترابية فى شمالها و جنوبها لأن هده الوحدة تزعجهم وتخيفهم وتاريخ المملكة المغربية الشريفة شاهد على ذلك، لهدا لن يطمئنوا ولن يهدأ لهم البال إلا بتقسبم واضعاف المغرب وشل جميع قدراته واهدار كل طاقاته وفدراته بشتى الطرق وحيلهم القائقة في المكر والخداع… إنها أوروبا الاستعمارية يا سادة وما أدراك ما أوروبا، إنها لا تنام أبدا !!!!!!!!!!!!
اضم صوتي للمعلق السيد عادل.
لايجب انتظار الاشادات والاعترافات من دول العالم لانهم مبتزون بالدرجة الاولى,فيجب الاستثمار في المواطن لانه هو من سيحمي بلده علميا واقتصاديا وعسكريا.
احسن نموذج هي تركيا لا تنتظر الاشادات والاعترافات