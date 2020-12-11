توقيع اتفاق التسوية الضريبية للتعليم الخاص

وقّعت المديرية العامة للضرائب وفدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتفاقيةً من أجل تسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاصة عبر الإقرار التصحيحي.
وذكرت الفدرالية، ضمن بلاغ صحافي الجمعة، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تطبيق مُقتضيات قانون المالية رقم 70.19 الخاصة بالسنة المالية 2020، ومقتضيات القانون المالي التعديلي رقم 35.20 للسنة نفسها.
واستندت الاتفاقية بشكل خاص إلى المادة “247-XXVIII-C” من المدونة العامة للضرائب، التي تُشير إلى تسوية الوضعية الضريبية للملزمين بها على أساس اتفاقية مبرمجة بين إدارة الضرائب والتنظيم المهني للقطاع.
والغرض من الاتفاقية الموقعة هو تحديد طرق تسوية الوضع الضريبي لمؤسسات التعليم والتكوين الخاصة على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، من خلال إيداع إقرارات تصحيحية للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
ووفق رقم المعاملات المصرح به، سيتم تحديد معدل المساهمة الضريبية الإجمالية لكل سنة؛ فرقم المعاملات الذي يقل أو يعادل 2 مليون درهم سيكون معدل المساهمة في حدود 2 في المائة، وما بين 2 مليون درهم و5 ملايين درهم سيحدد في 3 في المائة، و4,8 في المائة بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 5 و10 ملايين درهم.
أما رقم المعاملات البالغ ما بين 10 و20 مليون درهم، فسيكون معدل المساهمة الخاص به في حدود 6,8 في المائة، و7,8 في المائة لما بين 20 مليون درهم و50 مليون درهم، و11 في المائة لما فوق 50 مليون درهم.
قوانين ضريبية تحمي ارباب التعليم الخاص مقارنة مع الضرائب المفروضة على الموظفين. اثناء اشتغالي في وظيفة عمومية تفاجأت ذات يوم عند رؤية بيان الالتزامات. ضريبة لم اكن اتوقعها. والحمد لله الذي تقلصت عند التقاعد. النسبة التي وردت في المقال هزيلة جدا والحالة ان ارباب التعليم الخاص يحققون ارباحا خيالية ولا ادل على ذلك من البنايات المتعددة الملحقة للمؤسسة الاصلية.اتحدث عن المدينة التي اقيم فيها على صغر حجمها تضم عدة مؤسسات خاصة بملحقتين او ثلاث ملحقات كلها بنايات بهندسة حديثة كلفت الملايير وفي غضون سنوات قليلة. الظاهر ان حماية ارباب المال واضحة من خلال النسبة الهزيلة للضرائب المفروضة عليهم.
ممكن انكم سوف تخالفونني في رءيء ولاكن كيف نفرض ضراءب على مؤسسات خاصة تخفف حمل المؤسسات العمومية لو لم تكن هده المؤسسات لوصلنا الى حالة اننا سوف نشاهد التلاميد يدرسون خارج المدرسة ويمكن ان تجد القسم يحتوي على 100تلميد ..