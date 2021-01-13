توقيع شراكة لدعم قطاع التعليم في شمال المغرب

وقع كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفؤاد بريني، رئيس “مؤسسة طنجة المتوسط”، اتفاقية شراكة بين الوزارة والمؤسسة لدعم التعليم في شمال المملكة وتشجيع التميز على المستوى الوطني.

وبموجب هذه الاتفاقية، يقول بلاغ لـ”مؤسسة طنجة المتوسط”، توصلت به هسبريس، تلتزم المؤسسة بالمساهمة في تحسين جودة التعليم والتكوين، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء نموذج تربوي وطني قائم على ثقافة التميز والابتكار.

وتهدف اللبنة الأولى لهذه الشراكة إلى منح التلاميذ الأكثر استحقاقا بالمملكة، الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهم بفضل معايير تربوية وتعليمية مميزة.

وفي هذا الإطار، ستفتح ثانوية للتميز أولاً أبوابها بتطوان للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية العلمية والمتميزة من أجل الاستعداد في أفضل الظروف الممكنة لمباريات المدارس العليا للمهندسين المغربية والفرنسية.

وفي مرحلة ثانية، يضيف البلاغ، ستقدم المؤسسة أيضًا إمكانية التكوين الثانوي التأهيلي الذي سيمكن التلاميذ من تعزيز قدراتهم والتوجه نحو مسارات التميز خلال دراساتهم العليا.

ومنذ إنشائها سنة 2007، تولي مؤسسة طنجة المتوسط اهتماما خاصا لقطاع التعليم، من خلال تنفيذ مشاريع مهمة لفائدة الساكنة المحلية من أجل الحد من الهدر المدرسي وتحسين ظروف التعليم بالجهة، وذلك عبر برنامج إعادة تأهيل 120 مؤسسة تعليمية بإقليم الفحص أنجرة، وبناء 36 حجرة للتعليم الأولي، وتوفير النقل المدرسي لفائدة تلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي بالإقليم، ودعم دور الفتاة والطالب، وتوزيع المقررات واللوازم المدرسية، وتوزيع جوائز على التلاميذ المتفوقين في امتحانات الباكالوريا في المنطقة لتشجيعهم على المثابرة والتميز.

وشددت المؤسسة على أن هذه البرامج التربوية همت 370 مشروعا تعليميا لفائدة 114.500 مستفيد مباشر، موردة أنها تسعى جاهدة إلى خوض تحد جديد من خلال المساهمة في الرفع من جودة التعليم عبر تشجيع ثقافة التميز على المستوى الجهوي والوطني.