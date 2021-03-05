توقيفات تطال "ذوي سوابق" في القصر الكبير‎

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بالقصر الكبير، الخميس، من إيقاف أربعة أشخاص من ذوي السوابق مبحوث عنهم في جرائم مختلفة.

الأول تم إيقافه بحي العروبة متلبسا بحيازة 400 غرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي متحصل عليه من عائدات تجارته الممنوعة، والثاني من أجل الاتجار في أقراص الهلوسة.

وبحي السلام، جرى إيقاف المبحوث عنه الثالث، وعند تفتيش منزله بأمر من النيابة العامة تم حجز عشرين لترا من ماء الحياة؛ فيما تم إيقاف الشخص الرابع بحي العروبة، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالخمور.

وقد تم وضع الموقوفين الأربعة رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم إلى العدالة من أجل متابعتهم من أجل المنسوب إليهم.