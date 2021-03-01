توقيفات عقب تفتيش الشرطة مقر نادي برشلونة

أعلنت الشرطة الإقليمية الكاتالونية، اليوم الاثنين، أنها قامت بـ”اعتقالات عدة” بعد تفتيشها مقر نادي برشلونة لكرة القدم.

وتأتي هذه التوقيفات في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام مشتغلة في مدينة برشلونة، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، لكن وسائل إعلامية قالت إن بارتوميو هو أحد من مسهم الإجراء.