توقيفات عقب تفتيش الشرطة مقر نادي برشلونة
هسبريس ـ متابعة
الإثنين 1 مارس 2021 - 12:40
أعلنت الشرطة الإقليمية الكاتالونية، اليوم الاثنين، أنها قامت بـ”اعتقالات عدة” بعد تفتيشها مقر نادي برشلونة لكرة القدم.
وتأتي هذه التوقيفات في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام مشتغلة في مدينة برشلونة، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.
ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، لكن وسائل إعلامية قالت إن بارتوميو هو أحد من مسهم الإجراء.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
يبدو الأمر وانا قصة جديدة من قصص امال النادي طبعا واختلالات على مستوى خزينة النادي
هل هناك حزب سياسي مغربي، يؤيد استقلال Catalonia . أن لم يكن، فيجب أن يخرج للوجود. تعاملوا مع الإسبان، بالتخربيق كما، يعاملونكم بالتخربيق.