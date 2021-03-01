توقيفات عقب تفتيش الشرطة مقر نادي برشلونة

توقيفات عقب تفتيش الشرطة مقر نادي برشلونة
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 1 مارس 2021 - 12:40

أعلنت الشرطة الإقليمية الكاتالونية، اليوم الاثنين، أنها قامت بـ”اعتقالات عدة” بعد تفتيشها مقر نادي برشلونة لكرة القدم.

وتأتي هذه التوقيفات في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام مشتغلة في مدينة برشلونة، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، لكن وسائل إعلامية قالت إن بارتوميو هو أحد من مسهم الإجراء.

الدوري الإسباني بطولة الليغا كرة القدم نادي برشلونة

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‫تعليقات الزوار

2
  • [email protected]
    الإثنين 1 مارس 2021 - 12:44

    يبدو الأمر وانا قصة جديدة من قصص امال النادي طبعا واختلالات على مستوى خزينة النادي

    0
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  • VIVA CATALONIA
    الإثنين 1 مارس 2021 - 13:36

    هل هناك حزب سياسي مغربي، يؤيد استقلال Catalonia . أن لم يكن، فيجب أن يخرج للوجود. تعاملوا مع الإسبان، بالتخربيق كما، يعاملونكم بالتخربيق.

    2
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