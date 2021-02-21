توقيف أب بسبب تعذيب ابنه القاصر في بني ملال

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ، في إقليم بني ملال، شخصا أربعينيا بشبهة الاعتداء على ابنه القاصر عن طريق كي جسمه بالنار.

وذكر مصدر مطلع لهسبريس أن الشخص الموقوف، الذي ينحدر من حي تداوت بزاوية الشيخ، تسبب لابنه، البالغ حوالي 12 سنة، في أضرار جسدية بعدما عمد إلى كي ظهره بالنار.

وأضاف المصدر ذاته أن الأب حبس ابنه القاصر بالمنزل لمدة تقارب 3 أيام، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى زاوية الشيخ من طرف إحدى قريباته.

وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المسكن، حيث أوقفت المشتبه فيه الذي اعترف بالمنسوب إليه، فيما تم نقل الطفل إلى مستشفى بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.

وجرى وضع الأربعيني تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضه على أنظارها يوم غد الاثنين، بعد التحقيق في ملابسات الحادث.