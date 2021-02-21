توقيف أب بسبب تعذيب ابنه القاصر في بني ملال

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ، في إقليم بني ملال، شخصا أربعينيا بشبهة الاعتداء على ابنه القاصر عن طريق كي جسمه بالنار.
وذكر مصدر مطلع لهسبريس أن الشخص الموقوف، الذي ينحدر من حي تداوت بزاوية الشيخ، تسبب لابنه، البالغ حوالي 12 سنة، في أضرار جسدية بعدما عمد إلى كي ظهره بالنار.
وأضاف المصدر ذاته أن الأب حبس ابنه القاصر بالمنزل لمدة تقارب 3 أيام، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى زاوية الشيخ من طرف إحدى قريباته.
وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المسكن، حيث أوقفت المشتبه فيه الذي اعترف بالمنسوب إليه، فيما تم نقل الطفل إلى مستشفى بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.
وجرى وضع الأربعيني تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضه على أنظارها يوم غد الاثنين، بعد التحقيق في ملابسات الحادث.
القانون المغربي غير صارم نهائيا اتجاه الدفاع عن حقوق المرأة و حقوق الطفل…. راه اقسم بالله لعيالات واكلين لعصا بلمعقول و وليداتهم متأزمين نفسيا … كاين شي رجال حسبي الله هو نعم الوكيل فيهم
البعض من الاباء الجهلة بالقانون يعتقدون انهم بامكانهم فعل كل ما يحلو لهم في تعاملهم مع ابنائهم، حينما تعتدي على ابنك فامام القضاء تكون شخص اعتدى على شخص اخر و سوف تعاقب، بغض النظر عن كونه ابنك
فاقد الشئ لا يعطيه كيف ننتظر من هؤلاء الأباء أن يربي ويعلم وينتج لنا مجتمع واعي راقي وهو بنفسه يحتاج لمن يعيد تربيته للأسف الجهل تعمق فينا إلى درجات رهيبة
لو جاء المغرب يحمي الطفل المغربي من بطش والديه و اولياء امره، من التعذيب الجسدي والنفسي والاءهمال و قلة الحب والحنان، لما تبقى طفل واحد في دار والديه. الطفل المغربي معنف من جيل لاءخر. و هذا هو سبب من اسباب كثرة المجرمين والمشرملين في بلدي العزيز. لان العنف يولد العنف.
ابي يجب ان تعلم انني سامحتك امام الله وامام العبد ابي يجب ان تعلم ان جرحك لي رافقني مدى حياتي وسيرافقني ابد الدهر كل علامة بجسمي وبوجهي جراء ضربك لي وانا طفلة لا دنب لي في الدنيا دنبي الوحيد فقط انك ابي سبب لي دمار نفسي مع زوجي وعائلته وكل الناس في الشارع ابي يجب ان تعلم ان كلامك لي وانا طفلة انني جئت للدنيا فقط من اجل ان اجلب معي الشؤم كلام كل يوم افكر فيه من دون قصد فقط لاني كنت اسمعه كل يوم اطمئن فضربك لامي كل يوم زعزع نفسيتي وبسببك انا لا اقدر ان ادافع على نفسي حتى لو كنت على حق بسببك اعددت لهاته الدنيا انسانة كلها جروح وادا كنت لم انتحر بعد فقط لخوفي من الله وترك اطفالي وحيدين
أصعب حاجة في الدنيا هو الجهل، الجهل يقدر وصل الجاهل إلى مصائب تهتز لها السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى حرم العنف والتعدي والضرب المبرح وأوصان بالقول الطيب واللين وبعض المعصبين تيضنوا بنهم يحسنون صنعا والله إلى العنف ما يزيد إلا المشاكل التى لا تحمد عقباه، لا يجوز قطعا ضرب الأطفال أو النساء أو إنسان عامة، لو كان القانون صارم كما هو الشأن في الدول الأوربية والأمريكية لما تجرأ
يجب تشديد قوانين حماية الطفولة، و الله لو كان في دولة تحترم اطفالها لقامت القيامة.
ربما هاذ الطفل فعل شيءا مشينا حط بكرامة الاب امام جيرانه