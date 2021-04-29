توقيف أفراد من القوات المساعدة في الفنيدق

أعلن عبد الرحيم فلاح، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو، مساء الأربعاء، يوثق لاعتداء عنصر من القوات العمومية على شخص بأحد شواطئ الفنيدق، تم فتح بحث حول مضمونه بواسطة الشرطة القضائية بتطوان.

وأكدت النيابة العامة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحريات الأولية مكنت من تشخيص هوية المعتدي ومرافقيه، ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد من القوات المساعدة.

وقد جرى، وفق المصدر الرسمي نفسه، إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدابير الحراسة النظرية، موردا أنه فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.