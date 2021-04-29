توقيف أفراد من القوات المساعدة في الفنيدق

أعلن عبد الرحيم فلاح، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو، مساء الأربعاء، يوثق لاعتداء عنصر من القوات العمومية على شخص بأحد شواطئ الفنيدق، تم فتح بحث حول مضمونه بواسطة الشرطة القضائية بتطوان.
وأكدت النيابة العامة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحريات الأولية مكنت من تشخيص هوية المعتدي ومرافقيه، ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد من القوات المساعدة.
وقد جرى، وفق المصدر الرسمي نفسه، إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدابير الحراسة النظرية، موردا أنه فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
نتمنى كذالك غض النظر عن مصور الفيديو . لايوقع ليه بحال مصور بنت الكوميسير.
دوك لمخازنية كيكبرو بالخيريات معندهم قلب شكون عطاهم الحق يضرب الشعب ويعفس عليه حيث بلاد السيبة يجيبو لينا شي قانون يعطيه الحق يعمل دكشي راه مكاينشي شي دستور في العالم كامل يعطي الحق شي مخلوق كيف ما كان نوع ديالو يحط عليك يديه لكن للأسف حنا عايشين فغابة ومكاين غير لعصا شعب قهروه حتى ولا يحرك فالشتاء والبحر خايب راه الدولة خاصها تعرف بلي الناس لي كتحرك ماشي كتمشي غير على ود المال والمستقبل الناس كتبحث على الكرامة لي مكايناشي فهاد لبلاد حيث المسؤولين فهاد لبلاد عندهم الشعب فحال شي حشرة وهداك لي بالفيديو كيضرب فداك البوبري
يجب التشطيب عليهم وطردهم من جهاز الداخلية..اما المعتدي فيستحق عقوبة السجن
هاذا الشخص (لمخازني )مما لاشك فيه انه مريض نفسيا وعقليا ،ويجب إخضاعه على الخبرة من طرف طبيب عقلي حتى يتم توقيفه عن العمل ، لانه غير صالح لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين . ان سلوكه الهمجي والبربري يضرب حتى مصداقية الأمن العمومي بالمغرب .
لكل من تسول له نفسه استعمال العنف على المواطن الضعيف نتمنى أن ينصف الضحية
لأعرف لماذا تم توقيف عناصر القوات المساعدة إذا المهاجرين السريين انطلقوا من مكان الحراسة يتم معاقبة المخازنية وتقديمهم للمحكمة بتهمة عدم قيامهم بالعمل وإيقاف المهاجرين وإذا قام المخازنية بطرد المهاجرين من مكان الهجرة يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الضرب هذا المخزني لم يضرب هذا المهاجر السري دون سبب ستجد هذا المهاجر السري قال للمحزني لن أغادر هذا المكان وفي نفس الوقت ستجد ضابط المخزني قال له إذا هاجر اي شخص من هنا ستتعرض للعقاب ماذا سيفعل المخزني في هذه الحالة هو بين المطرقة والمسمار وهذا المهاجر لماذا ذهب إلى البحر ماذا كان يفعل هناك المخزني خدام خدمتو وهذا جاي عندو والآن كل شيء أصبح ضد المخزني
دائما المواطن البسيط كبش فداء لماذا لا يتم توقيف المسؤولين والمنتخبين لما داروش خدمتهم وخلقو فرص العمل للشباب وفرص الشغل والمشاريع المدرة الدخل والتنمية لي خلاوهم ايعطيو رأسهم للبحر والنتحار والهجرة الجماعية والمخدرات هما لي خاصهم اتوقفوا فين البرلمانين وفين السلطات المحلية ماشي المخزني ولا ديما كنضحيو بالدرويش شكرا هسبريس
العقاب لا يفيد شيئا ان لم اقل انه ربما يزيد من تعقيد الاوضاع، يجب تكوين هؤلاء تكوينا في المستوى لا الاكتفاء بالتكوين العسكري فقط.
و مع ذلك ستجد في هذا المنبر من يقول المغرب بلاد القمع و الحكرة و عدم محاسبة رجال السلطة و و و و ……..الخ