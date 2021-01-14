توقيف الشيخة "طراكس" .. غرامات ومتابعة قضائية

أوقفت السلطات المحلية بمدينة مراكش الفنانة الشعبية الشهيرة بـ”الشيخة طراكس”، بسبب إقامتها حفل زفاف لها لزواجها بشخص سعودي لم يكن حاضرا حينها (الزواج عن بعد)، وذلك لخرق حالة الطوارئ الصحية.

الحفل عرف حضور 37 مدعوة، تم إيقافهن جميعهن وتغريمهن بغرامات جزافية، ضمنهن مدعوات قمن ببث شريط فيديو مباشر يوثق لحظات الاحتفال.

وقد جرى الاستماع للفنانة الموقوفة، وسوف يتم تقديمها أمام النيابة العامة في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث.