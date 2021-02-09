توقيف خمسيني بشبهة التهريب الدولي للمخدرات‎

توقيف خمسيني بشبهة التهريب الدولي للمخدرات‎
صورة: أرشيف
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 16:06

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، من توقيف مشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على مستوى الطريق الوطنية الرابطة ما بين مدينتي بولمان وأوطاط الحاج، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة.

عملية التفتيش المنجزة، يضيف البلاغ، أسفرت عن العثور داخل السيارة على أربع لوحات ترقيم مزورة و35 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 850 كيلوغراما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 54 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

الاتجار الدولي في المخدرات الشرطة القضائية بفاس شبكة إجرامية مخدر الشيرا

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‫تعليقات الزوار

1
  • [email protected]
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 16:14

    ماذا لو كانت هذه السرعة والفعالية في التنفيذ قد تم تطبيقها في حدث طنجة المؤلم……..!!!؟

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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