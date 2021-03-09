توقيف ستيني بتهمة هتك عرض قاصر بتطوان

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على النيابة العامة المختصة، صباح الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة تطوان قد توصلت بشكاية تقدمت بها تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، تتهم فيها المشتبه فيه بهتك عرضها بعدما استغل صفته كمدرس بإحدى المؤسسات التعليمية وعرضّها لاعتداء جنسي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية ضحية ثانية وتوقيف المشتبه فيه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح الثلاثاء.
الخبر لم يتطرق لظروف الغتصاب . يعني مكان الاغتصاب في اي مكان لكي نقيم الحاثة . ان كانت رضاءية مهما كان سن البنت . لان 17 سنة فهي راشد وليست قاصر .
يعني سوء الخاتمه مع الله عزوجل ومع القانون يجب تشديد العقوبة عليه ليكون عبرة لغيره لا رحمة مع هاولاء اللهم أحسن خاتمتنا يارب
نزوة آخر العمر كلفته وظيفته وتقاعده وضربت كل سنين خدمته في الصفر .
هذا المقال الآن لن تجد عليه تعليقات كثيرة كما نجدها بكثرة على كل ما يتعلق بالانثى لأن الجرم هذه المرة متعلق بالذكر وليس بالانثى والادهى من ذلك انه هتك عرض ضحيتين وليس واحدة والخفي اعظم.يعني ضيع حياتهما الاثنين ورغم ذلك لن تجد عليه تعليقات كثيرة.لا أقول إلا ما تراه عيناي.سارقة 16 بيضة مثلا انهالت عليها أكثر من مائتين تعليق والكل طالب لها آنذاك أقصى العقوبات إلا من رحم ربي كأنها هي من سرقت ميزانية الدولة كلها وفي المقالات التي تتحدت عن اغتصاب الذكور لضحياهم تجد التعليقات لن تتعدى عشرة تعليق هذا بأقصى تقدير كان سرقة 16 بيضة اخطر بكثير من إغتصاب الذكور لضحياهم وتضييع حياتهم الى الأبد