توقيف ستيني بتهمة هتك عرض قاصر بتطوان

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على النيابة العامة المختصة، صباح الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تطوان قد توصلت بشكاية تقدمت بها تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، تتهم فيها المشتبه فيه بهتك عرضها بعدما استغل صفته كمدرس بإحدى المؤسسات التعليمية وعرضّها لاعتداء جنسي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية ضحية ثانية وتوقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح الثلاثاء.