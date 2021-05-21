توقيف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي
هسبريس من الرباطالجمعة 21 ماي 2021 - 16:18
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية في قصاصة مختصرة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي.
ومن المرتقب أن يحال المعني بالأمر على القضاء بعد انتهاء التحقيقات معه والاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه.
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