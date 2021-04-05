توقيف شخص للإساءة إلى القضاء والدرك‎ بمكناس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أنه، إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض الصحف الإلكترونية شريطا يظهر فيه شخص ينسب فيه سلوكيات غير قانونية لبعض المنتسبين لجهازي القضاء والدرك الملكي بمكناس، أصدرت النيابة العامة تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط تقضي بفتح بحث حول الموضوع بهدف الوقوف على حقيقة الأمر وخلفياته.

ووفق بلاغ للوكيل العام فقد تم توقيف صاحب “الفيديو”، إذ تبين من خلال التحريات الأولية أنه موضوع ملف جار أمام قضاء التحقيق، كما أنه مبحوث عنه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تشكل جناية.

كما أظهرت التحريات ذاتها، وفق المصدر ذاته، أنه سبق إيداع المعني بمستشفى الأمراض العقلية لما يعانيه من اضطرابات عقلية، وتمكن من الفرار من هذه المؤسسة.

وأضاف البلاغ أنه حالما يتم الانتهاء من البحث مع الموقوف سيتم ترتيب الآثار القانونية على أفعاله.