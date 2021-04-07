توقيف عشريني لمحاولة اغتصاب أستاذة بتزنيت

أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الأربعاء، بإخضاع شاب عشريني لتدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بمحاولة تعريض أستاذة للاغتصاب والاعتداء الجنسي والجسدي.

ويأتي هذا الإجراء بعدما تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي بتزنيت من توقيف المتهم بمسقط رأسه وسط دوار أكادير إزدار، التابع لنفوذ جماعة بونعمان.

وكانت المشتكية المتحدرة من مدينة تزنيت، وتعمل مربية للتعليم الأولي بدوار أكادير إزدار، تقدمت بشكاية لوكيل الملك تفيد من خلالها بتعرضها يوم الخميس الماضي لهجوم من طرف الموقوف، حاول خلاله تجريدها من ملابسها وتعريضها للاغتصاب لولا تدخل أحد المارة وتخليصها منه.

وتواصل عناصر الضابطة القضائية إجراءات الاستماع إلى الضحية والشخص المشتكى به، في انتظار استكمال المسطرة وتقديم الموقوف أمام النيابة العامة المختصة قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.