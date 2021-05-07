توقيف قاصر لاقتراف سرقة داخل سيارة بفاس

أفادت ولاية أمن فاس بأنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول يظهر اقتراف مشتبه فيه سرقة من داخل سيارة مستوقفة بالشارع العام بحي بنسودة بالمدينة ذاتها.

الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، وفق المصدر ذاته، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه القاصر وتوقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 16 سنة، تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بمجرد استكمال مجريات البحث.