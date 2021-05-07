توقيف قاصر لاقتراف سرقة داخل سيارة بفاس

أفادت ولاية أمن فاس بأنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول يظهر اقتراف مشتبه فيه سرقة من داخل سيارة مستوقفة بالشارع العام بحي بنسودة بالمدينة ذاتها.
الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، وفق المصدر ذاته، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه القاصر وتوقيفه.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 16 سنة، تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بمجرد استكمال مجريات البحث.
دعت الحكمة من أي وقت مضى إلى تطهير المجتمع المغربي المحافظ الإسلامي ولا اقول المتشدد من الخبث والخباءث والفساد بكل أنواعه *جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا * صدق الله العظيم وهذه الآية كان المغفور له الحسن الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جنانه رددها حين اعترفت محكمة لاهاي بمغربية الصحراء قانونا وشرعا وولاء.
مع الاسف بعد أسبوع سيرجع الى جريمته هذه لأننا نعرف أن الاحكام ليست في مستوى هذا الكم الهائل من الجرائم من سرقات وتهريب مخذرات وبييعها والاعتداء على المواطنين ….
لو كانت هناك أحكام جدية وقاسية لما تجرأ أحد أن يمد يده ليسرق أو يتناول الممنوعات.
مع الاسف ….