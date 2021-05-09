توقيف مئات المهاجرين غير النظاميين بالعيون

أفاد مصدر مطلع في تصريح لجريدة هسبريس بأن السلطات العمومية بمختلف تشكيلاتها، وبقيادة من عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، تمكنت خلال اليومين الماضيين من إحباط عدة عمليات للهجرة السرية.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد الموقوفين في 48 ساعة الأخيرة بلغ أزيد من 500 مرشح للهجرة السرية، وكلهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تم ضبطهم في نقط مختلفة من بينها منازل تستغلها شبكات نشيطة في التهجير وأعمال إجرامية متنوعة.

وفي السياق ذاته نفى مصدر هسبريس ما صرح به شخص ينتمي إلى هيئة حقوقية بخصوص مداهمة السلطات العمومية بجهة العيون منازل وممارستها الترهيب في حق المواطنين، موضحًا أن المداهمات تمت في أماكن ليست للسكن، بل مخابئ لشبكات الهجرة السرية، حيث ضبطت معدات لصنع القوارب ومخدرات.

وبخصوص وضعية الموقوفين، البالغ عددهم نحو 500 فرد مرشح للهجرة السرية، فقد تم تحويلهم إلى مراكز للإيواء، وذلك قصد ترحيلهم إلى المدن التي قدموا منها، في ظروف تراعي المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.