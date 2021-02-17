توقيف متورطين في التهريب الدولي للمخدرات

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ستة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة الدار البيضاء وضواحيها بمناطق المنصورية وحد السوالم والشلالات، في إطار البحث الذي تباشره مصالح الأمن على خلفية حجز حاوية معدنية تضم 715 كيلوغراما من مخدر الشيرا، تم ضبطها بمربد للسيارات بمنطقة بنمسيك يوم السبت 13 فبراير الجاري، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت عن حجز 912 كيلوغراما إضافية من مخدر الشيرا داخل منزل أحد المشتبه فيهم بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، علاوة على ضبط سيارة رباعية الدفع كانت بداخل مستودع بالمنطقة القروية “حد السوالم”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.