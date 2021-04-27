توقيف متورطين في سرقة مجوهرات بطنجة

توقيف متورطين في سرقة مجوهرات بطنجة
صورة: أرشيف
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 12:01

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شخصين، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت، صباح يوم الأربعاء المنصرم، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بحي المصلى بطنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، يضيف البلاغ، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما، وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات بعد إجراء عملية تفتيش بمنزل شقيقة أحدهما بحي العوامة بنفس المدينة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 29 و36 سنة، لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.

المصلحة الولائية للشرطة القضائية سرقة طنجة محل للمجوهرات

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