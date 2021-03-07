الأمن يوقف متورطا في السرقة من داخل سيارات

أوقفت مصالح الشرطة بمراكش شخصا، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة الموصوفة، للاشتباه في تورطه في السرقة من داخل سيارات، باستعمال مفاتيح مزورة أو بعد فتحها بالقوة أو الكسر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية المدينة جليز تمكنت بفضل نتائج عمليات الاستخبار الجنائي من وضع حد لنشاط المعني، الذي ينحدر من خارج مدينة مراكش، وبدون سكن قار بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه تم توقيفه خلال مراقبة سرية للمناطق التي تتكرر فيها عمليات السرقة من داخل السيارات، وهو في وضعية مشبوهة ويحوز سلاحا أبيض بدون سند قانوني.

وخلال أطوار البحث اعترف الموقوف بارتكابه عمليات سرقة من داخل سيارات، باستعمال مفاتيح مزورة أو بعد فتحها بالقوة أو الكسر.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة.