توقيف متورط في ترويج المخدرات وتعنيف الشرطة‎

توقيف متورط في ترويج المخدرات وتعنيف الشرطة‎
صورة: و.م.ع
الجمعة 7 ماي 2021 - 14:54

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، الخميس، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي باستخدام السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض مفتشين للشرطة لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا لهما في جروح متفاوتة الخطورة.

عمليات التفتيش، يضيف البلاغ، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، على 170 غراما من مخدر الشيرا والسكين المستخدم في الاعتداء، وشهدت إقدام بعض الأشخاص على رشق عناصر الشرطة بالحجارة لعرقلة عمليات الضبط، ما تسبب في إصابة الشرطيين وكذا المشتبه فيه بجروح خفيفة على مستوى الرأس.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن يتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما مازالت عمليات التمشيط والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

النيابة العامة‎ ترويج المخدرات تعنيف الشرطة‎ مدينة سلا

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